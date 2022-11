L’Iran pourrait recourir à des exécutions massives pour réprimer les manifestations anti-hijab à travers le pays, prévient un groupe de défense des droits de l’homme

Un tribunal iranien a prononcé la première condamnation à mort liée aux manifestations anti-hijab qui ont duré des mois, faisant craindre des exécutions massives pour apaiser les troubles.

Un tribunal révolutionnaire de Téhéran a déclaré un accusé anonyme coupable d'”inimitié contre Dieu” et a condamné à mort le manifestant, suscitant les critiques et l’inquiétude de groupes de défense des droits humains tels que l’ONG iranienne des droits de l’homme (IHRNGO) selon laquelle cette exécution serait la première d’une longue série. .

“Soulignant l’histoire de la République islamique d’utiliser la peine de mort pour créer la peur dans la société, Iran Human Rights met en garde contre la possibilité d’exécutions précipitées sans aucun avertissement préalable”, a écrit le groupe basé en Norvège. “L’organisation appelle la communauté internationale à prévenir de tels crimes en agissant rapidement.”

Le manifestant anti-hijab condamné à mort a également été accusé d’incendie criminel d’un bâtiment gouvernemental et de “corruption sur Terre”, a déclaré IHRNGO, citant le site d’information judiciaire Mizan. Le groupe a également affirmé qu’au moins 20 manifestants font face à des accusations liées à la sécurité qui pourraient entraîner la peine de mort.

Le régime a poursuivi les exécutions massives dans le cadre d’une “commission de la mort” en 1988, qui a puni les dissidents et les prisonniers politiques.

La commission aurait entraîné la mort d’environ 4 500 à 5 000 hommes, femmes et enfants dans des prisons à travers l’Iran, selon Amnesty International. Un ancien député de l’ayatollah a affirmé plus tard que 30 000 personnes pourraient être mortes.

Le président iranien Ebrahim Raisi aurait participé à la commission, de nombreuses anciennes victimes l’ayant identifié comme étant “dans la pièce” lorsqu’elles ont été interrogées.

Des manifestations ont éclaté dans tout l’Iran il y a deux mois après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui aurait enfreint les lois du pays concernant le foulard, appelé hijab. La police des mœurs l’a arrêtée et une heure plus tard l’a transportée d’urgence à l’hôpital après avoir affirmé qu’elle était « tombée dans le coma ».

Mais la famille d’Amini a réfuté le rapport de police et a déclaré qu’elle avait subi des blessures correspondant à des coups physiques. Elle est décédée à l’hôpital quelques jours plus tard et sa mort a déclenché des manifestations qui se sont maintenant propagées à plus de 140 villes et villages à travers l’Iran.

Au moins 326 manifestants sont morts dans la répression violente des forces de sécurité, a affirmé l’IHRNGO.

L’agence de presse des militants des droits de l’homme (HRANA) a estimé le total à plus de 341 morts, avec environ 15 800 détenus, selon la BBC.

L’agence de presse de la République islamique a rapporté que la semaine dernière, le chef du pouvoir judiciaire, Gholam Hossein Ejei, avait publié une déclaration selon laquelle les “émeutiers” seraient traités “fermement et fermement sur la base de la loi et de l’équité”, affirmant que les manifestants avaient “perturbé la sécurité des personnes, perturbé leurs moyens de subsistance et insulté leur sainteté.”