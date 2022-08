L’Iran pourrait accepter la proposition d’accord nucléaire de l’UE

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un haut responsable iranien a déclaré que Téhéran pourrait être disposé à accepter une nouvelle proposition de l’Union européenne pour parvenir à un accord sur le nucléaire si ses demandes sont satisfaites, ont rapporté vendredi.

S’adressant à l’agence de presse d’État IRNA, un diplomate iranien a déclaré que la relance de l’accord sur le nucléaire de 2015 pourrait “être acceptable” si l’UE “fournit des assurances”, a d’abord rapporté Reuters.

L’UE a déclaré lundi qu’elle avait présenté une proposition “finale” pour renforcer les assurances nucléaires avec l’Iran près d’un an et demi après le début des négociations indirectes avec Washington et Téhéran.

“Ce qui peut être négocié a été négocié, et c’est maintenant dans un texte final”, a déclaré lundi sur Twitter le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell Fontelles.

Les responsables occidentaux préviennent depuis des mois que le temps presse pour étayer les négociations, mais un responsable de l’UE a déclaré vendredi à Reuters qu’ils pensaient qu’une décision finale sur un accord serait prise dans “très, très peu de semaines”.

Téhéran ne semble pas avoir parlé publiquement de la dernière proposition, mais un diplomate iranien non identifié a déclaré à la publication d’État de Téhéran que “les propositions de l’UE peuvent être acceptables si elles fournissent à l’Iran des assurances sur les questions de sauvegardes, de sanctions et de garanties”.

On ne sait toujours pas quelles garanties l’Iran recherche maintenant, bien que les pourparlers aient constamment stagné au cours des 15 derniers mois, en partie à cause de deux points de friction majeurs.

Téhéran a précédemment demandé aux États-Unis l’assurance qu’aucun futur président ne pourrait revenir sur l’accord après que l’ancien président Trump se soit retiré du Plan d’action global conjoint (JCPOA) de 2015 et ait imposé à l’Iran des sanctions sévères.

En 2018, l’administration Trump a renié l’accord en raison de sa frustration concernant la poursuite des essais de missiles balistiques par Téhéran, malgré les assurances du chien de garde nucléaire des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique, que l’Iran se conformait au JCOPA.

En 2019, l’Iran, aux prises avec des sanctions paralysantes, a affirmé que le JCPOA avait été annulé par Washington et avait repris ses développements nucléaires.

Mais les États-Unis auraient déclaré qu’il n’y avait aucun moyen pour eux de fournir des assurances durables sur la participation américaine à l’accord compte tenu de son cycle d’élections présidentielles de quatre ans.

L’Iran a également appelé l’administration Biden à retirer le Corps des gardiens de la révolution islamique de sa liste de surveillance des organisations terroristes étrangères – une demande que Washington aurait également rejetée.