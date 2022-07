L’Iran porte le nombre de morts dans les coulées de boue et les inondations à au moins 53

Plus de 30 personnes sont mortes dans deux villages, au nord-ouest et au nord-est de Téhéran, après que la mousson a déversé de fortes pluies qui y ont déclenché des coulées de boue, selon le rapport. Près de deux douzaines de personnes sont mortes dans huit autres provinces et 21 des 31 provinces iraniennes ont été touchées par les fortes pluies.

On craignait que le nombre de morts n’augmente encore plus, car au moins 16 personnes sont toujours portées disparues et d’autres corps ont été découverts après la fin des pluies. Le rapport indique que le personnel militaire s’est joint aux efforts de sauvetage et a aidé à transférer des milliers de personnes de régions éloignées vers des endroits plus sûrs.