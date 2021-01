L’intention de l’Iran de produire 120 kg d’uranium enrichi au niveau de 20 pour cent par an nécessiterait d’augmenter sa capacité, selon les données partagées par le chef nucléaire du pays.

Ali Akbar Salehi, le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI), a fait le point sur l’état de l’industrie nucléaire iranienne mardi. Entre autres choses, il a rapporté que son organisation avait réussi à lancer l’enrichissement d’uranium à un niveau de 20 pour cent dans les 24 heures après avoir informé le chien de garde nucléaire de l’ONU de cette décision.

«Nous pouvons produire environ 17 à 20 grammes d’enrichissement par heure», Salehi a déclaré, ajoutant que cela se traduisait par 8 à 9 kg de produit par mois.

L’AEOI devrait atteindre une production annuelle de 120 kg d’uranium pur à 20% pour répondre à la norme fixée dans une loi adoptée par le parlement iranien en décembre de l’année dernière. S’il est maintenu au niveau actuel, l’objectif ne sera apparemment pas atteint, donc l’AEOI produit des centrifugeuses supplémentaires pour augmenter la capacité, a déclaré Salehi.

«Nous produirons un millier de centrifugeuses IR6 supplémentaires d’ici un an», il a promis. «Nous préparons maintenant les matières premières. Président [Hassan Rouhani] a ordonné au gouvernement de satisfaire les besoins financiers de ce développement, qui sont assez élevés.

L’Iran a lancé lundi l’enrichissement de l’uranium à 20%. Le processus se déroule dans une installation souterraine de Fordo et le produit final est censé être stocké pour une utilisation future dans des réacteurs nucléaires de recherche.

L’enrichissement va à l’encontre des termes d’un accord international de 2015, qui impose des restrictions à l’industrie nucléaire iranienne en échange d’un allégement des sanctions et d’autres avantages. Les États-Unis ont violé les termes de l’accord en 2018 en imposant des sanctions unilatérales à Téhéran dans le cadre de l’administration Trump «Campagne de pression maximale».

Un an après cela, l’Iran a commencé à annuler ses obligations en vertu de l’accord de faire pression sur les signataires européens. Téhéran dit que les Européens n’ont pas réussi à le protéger des mesures punitives de Washington et à tenir la promesse de nouvelles opportunités commerciales offertes à l’Iran.

Les États-Unis et Israël affirment que l’Iran veut créer une arme nucléaire et se rapproche de cet objectif à chaque pas de l’accord nucléaire. L’Iran nie les accusations et affirme que son programme nucléaire est purement civil.

