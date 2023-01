L’Iran peut alimenter “plusieurs” bombes atomiques, selon un responsable nucléaire de l’ONU

L’Iran possède suffisamment d’uranium hautement enrichi pour construire “plusieurs” armes nucléaires s’il le souhaite, avertit maintenant le haut responsable nucléaire des Nations Unies. Mais les efforts diplomatiques visant à limiter à nouveau son programme atomique semblent plus improbables que jamais alors que Téhéran arme la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine et que les troubles secouent la République islamique.

Tout en offrant mardi une mise en garde selon laquelle “nous devons être extrêmement prudents” dans la description du programme iranien, Rafael Mariaono Grossi de l’Agence internationale de l’énergie atomique a reconnu sans détour à quel point le stock d’uranium hautement enrichi de Téhéran avait augmenté.

“Une chose est vraie : ils ont amassé suffisamment de matières nucléaires pour plusieurs armes nucléaires, pas une seule à ce stade”, a déclaré Grossi.

Gross a assuré mercredi devant une sous-commission du Parlement européen à Bruxelles que l’Iran n’avait pas encore construit d’arme nucléaire et que l’Occident devrait redoubler d’efforts pour l’empêcher de le faire.

Même au plus fort des tensions précédentes entre l’Occident et l’Iran, avant l’accord sur le nucléaire de 2015, l’Iran n’a jamais enrichi d’uranium aussi haut qu’aujourd’hui.

Pendant des mois, des experts en non-prolifération ont suggéré que l’Iran disposait d’assez d’uranium enrichi jusqu’à 60 % pour construire au moins une arme nucléaire – bien que Téhéran ait longtemps insisté sur le fait que son programme était à des fins pacifiques. L’uranium enrichi à plus de 90 % peut être transformé en arme. L’Iran possède 70 kilogrammes (154 livres) d’uranium enrichi à 60 % de pureté et 1 000 kilogrammes à 20 % de pureté, a expliqué Grossi.

Le diplomate argentin a ensuite évoqué le célèbre discours de Benjamin Netanyahu aux Nations unies en 2012, où le Premier ministre israélien a exhorté l’Assemblée générale des Nations unies à tracer “une ligne rouge claire” pour empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires.

Dans un geste théâtral, Netanyahu a brandi un dessin ressemblant à un dessin animé d’une bombe sphérique et a tracé une ligne rouge sous la mèche, “avant que l’Iran n’achève la deuxième étape d’enrichissement nucléaire pour fabriquer une bombe”, a-t-il déclaré.

“Il ne s’agit pas de savoir si l’Iran obtiendra la bombe. La question est de savoir à quel stade pouvons-nous empêcher l’Iran d’obtenir la bombe”, a déclaré Netanyahu.

Les analystes soulignent ce qui s’est passé avec la Corée du Nord, qui avait conclu un accord en 1994 avec les États-Unis pour abandonner son programme d’armes nucléaires. L’accord s’est effondré en 2002. En 2005 et se méfiant des intentions américaines après son invasion de l’Irak, Pyongyang a annoncé qu’il avait construit des armes nucléaires. Aujourd’hui, la Corée du Nord possède des missiles balistiques conçus pour transporter des ogives nucléaires capables d’atteindre les États-Unis.

Pendant des années, les diplomates iraniens ont qualifié les prédications du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, de fatwa contraignante, ou d’un édit religieux, selon lequel l’Iran ne chercherait pas la bombe atomique. Cependant, ces derniers mois, les responsables iraniens ont commencé à parler ouvertement de la perspective de construire des armes nucléaires.

Les pourparlers entre l’Iran et l’Occident se sont terminés en août par un “texte final” d’une feuille de route sur le rétablissement de l’accord de 2015 que l’Iran n’a pas accepté jusqu’à aujourd’hui.

Alors que la monnaie du rial iranien plonge encore plus à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar au milieu de ses crises, des responsables iraniens, dont le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian, ont également fait des déclarations non étayées sur le fait que des responsables américains acceptent leurs demandes ou que de l’argent gelé à l’étranger soit libéré.

Au Département d’État américain, les démentis concernant les revendications de l’Iran sont devenus de plus en plus pointus.

“Nous avons entendu un certain nombre de déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères qui sont douteuses, voire carrément mensongères, donc je garderais simplement à l’esprit ce contexte plus large lorsque vous évoquez les déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères”, a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price. Lundi en réponse à une question.

En décembre 2022, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que l’accord sur le nucléaire iranien n’était “pas notre objectif pour le moment”, notant que l’administration se concentrait plutôt sur le soutien aux citoyens qui protestaient contre la mort de Mahsa Amini, une jeune femme détenue en septembre par la police du pays. police des mœurs.

“Les demandes de l’Iran sont irréalistes. Elles vont bien au-delà de la portée du JCPOA”, a déclaré Price, utilisant l’acronyme de l’accord, le Plan d’action global conjoint.

Les critiques disent que les déclarations de l’administration Biden au cours de ce mois montrent son allégeance sans faille au JCPOA qui, selon une étude d’un groupe de réflexion américain, canaliserait 275 milliards de dollars de bénéfices t o Téhéran dans sa première année et 1 billion de dollars d’ici 2030.

Un porte-parole du sénateur Cruz, R-Texas, a déclaré à Fox News Digital que “le sénateur Cruz pense que l’administration Biden est idéologiquement obsédée par la réintégration d’un accord nucléaire avec l’Iran, et qu’elle fait tout son possible pour garder cette possibilité ouverte. Il croit qu’ils accordent la priorité à l’accord par rapport à d’autres intérêts critiques qu’ils prétendent avoir, notamment en soutenant les manifestations dirigées par des femmes contre le régime iranien et en aidant nos alliés ukrainiens à éliminer les forces russes et iraniennes en utilisant des drones pour dévaster des cibles militaires et civiles ukrainiennes.

Price et d’autres membres de l’administration de Biden affirment que toute discussion future avec l’Iran reste hors de propos alors que Téhéran réprime les manifestations d’Amini qui durent des mois. Au moins 527 personnes ont été tuées et plus de 19 500 arrêtées au milieu des troubles, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les manifestations.

Une autre partie de l’exaspération des Américains — et de plus en plus des Européens aussi — vient de L’Iran arme la Russie avec des drones porteurs de bombes qui ont ciblé à plusieurs reprises des centrales électriques et des cibles civiles à travers l’Ukraine. On ne sait toujours pas ce que Téhéran, qui a une histoire tendue avec Moscou, espère obtenir pour fournir des armes à la Russie. Un législateur iranien a suggéré que la République islamique pourrait obtenir des avions de chasse Sukhoi Su-35 pour remplacer sa flotte vieillissante composée principalement d’avions de guerre américains d’avant 1979, bien qu’un tel accord n’ait pas été confirmé.

De tels avions de combat fourniraient une défense aérienne clé pour l’Iran, d’autant plus que ses sites nucléaires pourraient être de plus en plus surveillés. Israël, qui a mené des frappes pour stopper les programmes nucléaires en Irak et en Syrie, a averti qu’il ne permettrait pas à l’Iran d’obtenir une bombe nucléaire.

Les É. systèmes de fusées, dans une opération baptisée Juniper Oak 23.2.

Des responsables du Pentagone ont déclaré que l’opération renforce la capacité de Washington à répondre aux éventualités et “souligne l’engagement américain dans la région du Moyen-Orient”.

Le Pentagone a décrit l’exercice comme “n’étant pas destiné à être orienté autour d’un seul adversaire ou d’une seule menace”. Cependant, cela survient au milieu des tensions accrues avec l’Iran et comprend le ravitaillement en vol, le ciblage et la suppression des défenses aériennes ennemies – des capacités qui seraient cruciales pour mener des frappes aériennes.

Pour l’instant, Grossi a déclaré qu’il n’y avait “presque aucune activité diplomatique” pour essayer de rétablir l’accord sur le nucléaire iranien, un accord qu’il décrit maintenant comme “une coquille vide”. Mais il a toujours appelé à plus de diplomatie car Téhéran aurait encore besoin de concevoir et de tester toute arme nucléaire possible.

“Nous ne devrions pas abandonner”, a-t-il déclaré.

Benjamin Weinthal de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.