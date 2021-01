L’Iran peut adopter la loi #MeToo

Après une décennie de délibérations, le gouvernement iranien a approuvé dimanche un projet de loi qui criminalise la violence et l’inconduite sexuelle contre les femmes et spécifie les punitions pour les auteurs. La décision d’aller de l’avant avec le projet de loi – qui, s’il est approuvé par le parlement, sera la première loi du genre dans le code pénal iranien – intervient à la suite d’un mouvement révolutionnaire #MeToo et de rapports choquants sur les soi-disant crimes d’honneur qui ont saisi le public au cours des six derniers mois. Le projet de loi, qui a été adopté par le Cabinet, doit maintenant être adopté par le Parlement conservateur du pays pour devenir loi, mais les défenseurs des femmes espèrent un succès. « Les événements de l’année dernière, à la fois les » crimes d’honneur « qui ont attiré l’attention nationale et le mouvement #MeToo en Iran, ont accru la pression sur le gouvernement pour qu’il fasse avancer ce projet de loi en préparation depuis près d’une décennie », a déclaré Tara Sepehri Far , un chercheur pour Human Rights Watch basé à New York, faisant référence aux meurtres de femmes par des parents masculins pour avoir prétendument fait honte à leur famille, même si les femmes elles-mêmes ont été victimes de violences sexuelles.

Mme Sepehri Far a déclaré que le projet de loi ne répondait toujours pas aux normes internationales et ne traitait pas de tous les aspects de la violence auxquels les femmes sont confrontées. Elle ne traitait pas du mariage des enfants et du viol conjugal, a-t-elle dit, et ne définissait pas correctement la violence domestique. Pourtant, de nombreux militants des droits et avocats iraniens ont déclaré que cela marquait un pas en avant et reflétait la dynamique changeante de la société iranienne, qu’ils décrivent comme une longueur d’avance sur le gouvernement sur les questions de violence à l’égard des femmes. L’ébauche complète du projet de loi n’a pas encore été rendue publique, mais un résumé publié sur le site Web du gouvernement indique que «tout acte qui cause un préjudice physique, émotionnel ou à la réputation» d’une femme ou entraîne une restriction de sa liberté et de ses droits sociaux est considéré la criminalité. Il aborde également le harcèlement sexuel et la contrainte des femmes à des actes sexuels sans rapports sexuels en tant que crimes. Envoyer à une femme un message, un texte ou une photo à caractère sexuel non sollicité, exiger des relations sexuelles ou forcer des actes sexuels peut entraîner des peines allant de six mois à deux ans de prison et jusqu’à 99 coups de fouet, ainsi que des amendes. Le pouvoir judiciaire est tenu de créer et de parrainer des centres qui fournissent un soutien aux victimes de violence et aux femmes vulnérables à la violence, indique le résumé du projet de loi. Les forces de sécurité sont également tenues de créer une unité spéciale de police féminine pour protéger les femmes.

«Nous attendons cela depuis 10 ans», a déclaré Shima Ghoosheh, une avocate basée à Téhéran, spécialisée dans la représentation des femmes et qui a déclaré qu’elle était l’un des avocats consultés par le gouvernement. «Je pense que c’est un pas en avant car cela nous donne une loi générale pour la protection des femmes sur laquelle nous pouvons construire et modifier.» Le projet de loi fait toujours face à un gros test au parlement, qui a une majorité conservatrice souvent en désaccord avec le gouvernement plus centriste. Mme Ghoosheh et deux autres experts juridiques en Iran ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le parlement adopte le projet de loi parce qu’il avait été édulcoré et modifié pour refléter les points de vue du pouvoir judiciaire et des législateurs. Masoumeh Ebtekar, vice-président iranien chargé des affaires féminines et familiales, a tweeté que la mesure était le résultat de centaines d’heures de délibération par des experts juridiques et gouvernementaux et «dédiée aux femmes méritantes et patientes d’Iran». En mai, Romina Ashrafi, 14 ans, a été décapitée par son père pour s’être enfuie avec son petit ami. L’incident a attiré l’attention nationale parce que le père avait consulté un avocat et avait commis le crime après avoir su qu’il risquerait un maximum de 10 ans de prison. Par la suite, une loi bloquée depuis 11 ans pour protéger les enfants contre la violence a été surnommée «loi de Romina» et adoptée. Image Aydin Aghdashloo, un artiste de renommée internationale lié à l’élite dirigeante, fait face à des accusations d’inconduite sexuelle sur une période de 30 ans. Crédit… Farhad Irani En août, des femmes iraniennes ont rompu leur silence et exprimé des allégations d’inconduite sexuelle contre plus de 130 hommes, dont un artiste de premier plan, Aydin Aghdashloo. Treize femmes ont accusé M. Aghdashloo, qui est un double citoyen irano-canadien, d’inconduite sexuelle sur une période de 30 ans. Il a nié les allégations mais a été confronté à une réaction brutale dans le monde de l’art, avec une exposition en Iran annulée et un documentaire sur sa vie retiré de l’examen par deux festivals internationaux de cinéma.