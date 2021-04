L’Iran envisage des sanctions réciproques et arrêtera tout « discussions complètes » avec l’UE sur les droits de l’homme, le terrorisme, les drogues illicites et les réfugiés, a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh.

Il a ajouté que les sanctions de l’UE « manque de crédibilité » et « n’ont aucune valeur car ils ont été pris par de faux prédicateurs des droits de l’homme. »

Plus tôt lundi, l’UE a annoncé dans son journal officiel qu’elle sanctionnait trois entités et huit personnes « Recours généralisé et disproportionné à la force par les forces de sécurité iraniennes » lors des manifestations de 2019.

Hossein Salami, le commandant des Gardiens de la révolution iraniens, figurait parmi les responsables de la sécurité sur la liste noire pour son rôle dans le meurtre et les blessures présumés de manifestants non armés.

En vertu des sanctions, les responsables de l’armée et de la police ont été frappés d’interdictions de voyager, tandis que des gels d’avoirs ont été imposés dans trois prisons iraniennes où l’UE affirme que des actes de torture et des violations des droits de l’homme ont été commis.

En novembre 2019, deux semaines de manifestations ont éclaté dans tout l’Iran à la suite d’une hausse soudaine des prix du carburant et se sont transformées en demandes de démission du gouvernement.

L’ONU a déclaré qu’au moins 304 personnes étaient mortes dans les manifestations et leur répression, tandis que Reuters a déclaré avoir des informations du ministère de l’Intérieur qui montrent que le bilan était d’environ 1500. L’Iran nie cela.

