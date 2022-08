L’Iran pèse l’offre “finale” de l’UE sur le nucléaire

Dix-sept mois après que les États-Unis et l’Iran ont commencé à négocier un éventuel retour à l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 abandonné par le président Donald J. Trump, l’Union européenne a présenté une proposition “finale” que les deux parties doivent examiner avant que les pourparlers ne s’effondrent définitivement, ont déclaré des responsables occidentaux.

Les négociations ont traversé de nombreuses pauses, crises et conclusions menacées, et il est loin d’être certain que la dernière proposition représente un chapitre final. Mais les responsables américains et européens affirment que leur patience est à bout de papier, alors que l’Iran étend régulièrement son programme nucléaire.

“Ce qui peut être négocié a été négocié, et c’est maintenant dans un texte final”, a déclaré lundi sur Twitter le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell Fontelles.