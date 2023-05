L’Iran pend un homme lors d’une exécution publique « médiévale », selon un groupe de défense des droits de l’homme

L’Iran a pendu publiquement un homme jeudi devant une foule nombreuse, la dernière exécution perpétrée par la République islamique, a déclaré un groupe de défense des droits de l’homme.

L’homme non identifié a été reconnu coupable de « corruption sur terre » et a été pendu dans la ville de Maragheh, a déclaré Iran Human Rights (IHR), basé en Norvège.

Il a été reconnu coupable d’accusations liées à ses relations avec des femmes, mais des crimes spécifiques n’étaient pas immédiatement clairs, a rapporté le Times of Israel.

Le meurtre montre « le vrai visage d’un gouvernement qui tente de prolonger sa vie par la cruauté, l’humiliation et l’intimidation de la société », a déclaré le directeur de l’IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, dans un communiqué. « La communauté mondiale ne devrait pas adopter de telles pratiques médiévales en 2023. »

Une image publiée par le groupe montre un homme aux yeux bandés debout à côté de deux bourreaux portant des cagoules pendant la journée. Un autre est apparu pour montrer des centaines de personnes rassemblées pour assister à l’exécution. Ils se tenaient derrière une bande de sécurité.

Après la Chine, l’Iran exécute plus de personnes que tout autre pays, a rapporté le Times of Israel, citant un rapport d’Amnesty International. Malgré le nombre de morts, les exécutions publiques sont rares en Iran, la plupart se déroulant dans des prisons.

Le pays n’a pas connu d’exécutions publiques en 2021, a déclaré IHR. Le pays connaît une augmentation des exécutions dans le but de maintenir le public en ligne après une vague de manifestations anti-gouvernementales, selon le reportage. Les autorités ont brutalement réprimé la dissidence par des procès fantoches et la suppression de la liberté d’expression et d’une procédure régulière, ont affirmé des critiques.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, 278 personnes ont été exécutées, a indiqué l’IHR.