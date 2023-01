L’Iran pend un ancien responsable du ministère de la Défense pour espionnage

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’Iran a déclaré samedi qu’il avait exécuté un double ressortissant irano-britannique qui occupait autrefois un poste de haut rang au ministère de la Défense du pays malgré les avertissements internationaux de mettre fin à sa condamnation à mort, ce qui a encore aggravé les tensions avec l’Occident au milieu les protestations nationales qui secouent maintenant la République islamique.

La pendaison d’Ali Reza Akbari, un proche allié du haut responsable de la sécurité Ali Shamkhani, suggère une lutte de pouvoir en cours au sein de la théocratie iranienne alors qu’elle lutte pour contenir les manifestations contre la mort de Mahsa Amini en septembre. Cela rappelait également les purges massives de l’armée qui ont immédiatement suivi la révolution islamique de 1979 en Iran.

La pendaison d’Akbari a suscité la colère immédiate de Londres.

“L’exécution du Britannique d’origine iranienne Ali Reza Akbari est un acte barbare qui mérite d’être condamné dans les termes les plus fermes”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly dans un communiqué. « Par cet acte politiquement motivé, le régime iranien a une fois de plus montré son mépris total pour la vie humaine.

Il a ajouté: “Cela ne restera pas incontesté.”

L’agence de presse iranienne Mizan, associée à la justice du pays, a annoncé la pendaison d’Akbari sans dire quand elle s’est produite. Cependant, il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait été exécuté quelques jours plus tôt.

L’Iran a allégué, sans fournir de preuves, qu’Akbari servait de source aux services secrets britanniques de renseignement, connus sous le nom de MI6. Une longue déclaration publiée par le pouvoir judiciaire iranien a affirmé qu’Akbari avait reçu d’importantes sommes d’argent, sa citoyenneté britannique et d’autres aides à Londres pour avoir fourni des informations au service de renseignement.

Cependant, l’Iran accuse depuis longtemps ceux qui voyagent à l’étranger ou ont des liens avec l’Occident d’espionnage, les utilisant souvent comme monnaie d’échange dans les négociations.

Akbari, qui dirigeait un groupe de réflexion privé, aurait été arrêté en 2019, mais les détails de son cas ne sont apparus que ces dernières semaines. Les personnes accusées d’espionnage et d’autres crimes liés à la sécurité nationale sont généralement jugées à huis clos, où les groupes de défense des droits disent qu’ils ne choisissent pas leurs propres avocats et ne sont pas autorisés à voir les preuves contre eux.

La télévision d’État iranienne a diffusé une vidéo hautement éditée d’Akbari discutant des allégations, des images qui ressemblaient à d’autres aveux revendiqués que les militants ont décrits comme des aveux forcés.

Le service en langue farsi de la BBC a diffusé mercredi un message audio d’Akbari, dans lequel il décrit avoir été torturé.

“En utilisant des méthodes physiologiques et psychologiques, ils ont brisé ma volonté, m’ont conduit à la folie et m’ont forcé à faire ce qu’ils voulaient”, a déclaré Akbari dans l’audio. “Par la force des armes à feu et des menaces de mort, ils m’ont fait avouer des allégations fausses et corrompues.”

L’Iran n’a pas commenté les allégations de torture. Cependant, le chef des droits de l’homme des Nations Unies a mis en garde l’Iran contre la “militarisation” de la peine de mort comme moyen de réprimer les protestations.

Vendredi, le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, a également critiqué l’exécution imminente d’Akbari.

« Les accusations portées contre Ali Reza Akbari et sa condamnation à l’exécution étaient politiquement motivées. Son exécution serait inadmissible », a-t-il déclaré. « Nous sommes très troublés par les informations selon lesquelles M. Akbari a été drogué, torturé pendant sa détention, interrogé pendant des milliers d’heures et contraint de faire de faux aveux.

Il a ajouté : « Plus généralement, les pratiques iraniennes de détentions arbitraires et injustes, d’aveux forcés et d’exécutions à motivation politique sont totalement inacceptables et doivent cesser.

L’Iran est l’un des meilleurs bourreaux du monde.

Depuis des mois, le gouvernement iranien tente d’alléguer – sans fournir de preuves – que des pays étrangers ont fomenté les troubles qui secouent la République islamique depuis la mort d’Amini en septembre après sa détention par la police des mœurs. Les manifestants disent qu’ils sont en colère contre l’effondrement de l’économie, la police musclée et le pouvoir enraciné du clergé islamique du pays.

Depuis plusieurs années, l’Iran est enfermé dans une guerre de l’ombre avec les États-Unis et Israël, marquée par des attaques secrètes contre son programme nucléaire contesté. Le meurtre du plus grand scientifique nucléaire iranien en 2020, que l’Iran a imputé à Israël, a indiqué que les services de renseignement étrangers avaient fait des percées majeures. L’Iran a mentionné ce scientifique en discutant du cas d’Akbari, bien qu’il ne soit pas clair quelles informations actuelles, le cas échéant, il aurait eues sur lui.

Akbari avait auparavant dirigé la mise en œuvre d’un cessez-le-feu de 1988 entre l’Iran et l’Irak après leur guerre dévastatrice de huit ans, en étroite collaboration avec les observateurs de l’ONU. Il a été vice-ministre de la Défense sous Shamkhani sous l’administration du président réformiste Mohammad Khatami, ce qui a probablement rendu ses références suspectes aux partisans de la ligne dure au sein de la théocratie iranienne.

Aujourd’hui, Shamkhani est le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran, le principal organe de sécurité du pays supervisé par l’ayatollah Ali Khamenei. Le message audio d’Akbari diffusé par la BBC Persian l’incluait disant qu’il était accusé d’avoir obtenu des informations top secrètes de Shamkhani “en échange d’une bouteille de parfum et d’une chemise”. Cependant, il semble que Shamkhani reste dans son rôle.

Les manifestations anti-gouvernementales qui secouent actuellement l’Iran sont l’un des plus grands défis lancés à la République islamique depuis la révolution de 1979.

Au moins 520 manifestants ont été tués et 19 400 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui surveille les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas fourni de chiffres officiels sur les décès ou les arrestations.

L’Iran a exécuté quatre personnes après les avoir reconnues coupables d’accusations liées aux manifestations lors de procès également critiqués, notamment d’attaques contre les forces de sécurité.

L’écrivain d’Associated Press Matthew Lee à Washington a contribué à ce rapport.

Jon Gambrell, Associated Press