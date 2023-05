L’Iran pend trois hommes reconnus coupables d’avoir tué des membres des forces de sécurité lors de manifestations

L’Iran a exécuté vendredi trois hommes reconnus coupables d’avoir tué des membres des forces de sécurité lors de manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini l’année dernière, suscitant la condamnation des gouvernements occidentaux.

Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi et Saeed Yaghoubi ont été reconnus coupables de « moharebeh » — ou de faire la « guerre contre Dieu » — pour avoir abattu trois membres des forces de sécurité lors d’une manifestation dans la ville centrale d’Ispahan le 16 novembre, selon la justice a déclaré sur son site Web d’actualités Mizan Online.

L’Iran a été témoin de vagues de manifestations à l’échelle nationale après la mort le 16 septembre d’Amini, 22 ans, un Kurde iranien qui avait été arrêté pour une violation présumée des règles vestimentaires strictes de la république islamique pour les femmes.

Au cours des manifestations, que Téhéran a qualifiées d' »émeutes » d’origine étrangère, des milliers d’Iraniens ont été arrêtés et des centaines tués, dont des dizaines de membres du personnel de sécurité.

Les pendaisons de vendredi portent à sept le nombre total d’Iraniens exécutés en lien avec les manifestations.

L’Union européenne a condamné les exécutions « dans les termes les plus forts possibles », a déclaré le chef de la politique étrangère Josep Borrell dans un communiqué.

Il a appelé Téhéran à « s’abstenir d’appliquer la peine de mort et de procéder à de futures exécutions », ajoutant que les autorités devaient respecter « leurs obligations en vertu du droit international » et respecter « les droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique ».

Kazemi, Mirhashemi et Yaghoubi ont été arrêtés en novembre et condamnés à mort en janvier.

Ils ont également été accusés d’appartenir à « des groupes illégaux avec l’intention de perturber la sécurité nationale et de collusion menant à des crimes contre la sécurité intérieure », a déclaré Mizan.

Elle a noté que « les preuves et documents de l’affaire et les déclarations claires faites par l’accusé » montraient que « les tirs perpétrés par ces trois personnes ont entraîné le martyre de trois (membres des) forces de sécurité ».

Nazanin Boniadi, acteur et militant britannique d’origine iranienne, a tweeté que les trois hommes avaient été « assassinés… après des aveux forcés et des procès fictifs ».

– Hausse des exécutions –

Une vidéo partagée vendredi sur les réseaux sociaux et vérifiée par l’AFP montre des habitants de Téhéran scandant « Mort à la république islamique » et d’autres slogans dans le quartier Ekbatan de la capitale, théâtre d’actions de protestation répétées.

Les cas des trois hommes ont suscité des inquiétudes à l’étranger, notamment en Australie où vivent une partie de la famille de Kazemi.

Son cousin Mohammad Hashemi a écrit une lettre ouverte à la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong pour lui demander son soutien.

« Majid n’a que 30 ans. C’est une personne compatissante, aimante et volontaire. Comme beaucoup d’autres Iraniens, il a participé à des manifestations pacifiques pour faire entendre sa voix et exiger des changements », a écrit Hashemi dans la lettre, publiée sur le site de pétition change.org.

Wong a condamné vendredi l’exécution, qui, selon elle, « illustre la brutalité du régime contre son peuple ».

« L’Australie est aux côtés du peuple iranien », a tweeté Wong.

– Appels à une « réponse ferme » –

La mission d’enquête internationale indépendante mise en place par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a déclaré qu’elle trouvait les dernières exécutions « profondément préoccupantes » au vu des « allégations selon lesquelles ils auraient été reconnus coupables et condamnés sur la base d’aveux obtenus sous la torture ».

Le groupe de défense des droits de l’homme Amnesty International s’est dit « horrifié par l’exécution effrayante de ces manifestants » et a appelé à une « réponse internationale vigoureuse ».

« Ces exécutions sont conçues par les autorités iraniennes pour envoyer un message fort au monde et au peuple iranien qu’elles ne reculeront devant rien pour écraser et punir la dissidence », a déclaré sa directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Diana Eltahawy.

« En l’absence d’une réponse internationale robuste, les autorités continueront de se délecter, sans relâche, de leur impunité avec des conséquences mortelles pour la population iranienne. »

L’année dernière, les autorités ont procédé à l’exécution de quatre manifestants, suscitant une condamnation internationale.

L’Iran exécute plus de personnes par an que tout autre pays à l’exception de la Chine, selon Amnesty.

Depuis le début de l’année, l’Iran a connu une augmentation des exécutions pour diverses charges.

Les autorités ont pendu 75% de personnes de plus en 2022 que l’année précédente, ont déclaré IHR et Together Against the Death Penalty, basé à Paris, dans un rapport conjoint en avril.

Au moins 582 personnes ont été exécutées en Iran l’année dernière, le plus grand nombre d’exécutions dans le pays depuis 2015 et bien au-dessus des 333 enregistrées en 2021, ont indiqué les deux groupes.

Plus tôt ce mois-ci, le chef des droits de l’ONU, Volker Turk, a tiré la sonnette d’alarme sur le bilan « abominable » de l’Iran cette année, avec une moyenne de plus de 10 personnes mises à mort chaque semaine.

Des groupes de défense ont averti que les membres des minorités ethniques ont été ciblés de manière disproportionnée dans la vague actuelle d’exécutions.

