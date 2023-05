L’Iran pend 2 personnes dans une rare affaire de blasphème alors que les exécutions se multiplient

Les deux hommes exécutés, Yousef Mehrad et Sadrollah Fazeli Zare, sont morts à la prison d’Arak, dans le centre de l’Iran. Ils avaient été arrêtés en mai 2020, accusés d’être impliqués dans une chaîne de l’application de messagerie Telegram intitulée « Critique de la superstition et de la religion », selon la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale. Les deux hommes ont dû faire face à des mois d’isolement cellulaire et n’ont pas pu contacter leurs familles, a indiqué la commission.