L’Iran pend 2 personnes dans une rare affaire de blasphème alors que les exécutions se multiplient

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’Iran a pendu lundi deux hommes reconnus coupables de blasphème, ont annoncé les autorités, exécutant de rares condamnations à mort pour ce crime alors que les exécutions se multiplient dans toute la République islamique après des mois de troubles.

L’Iran reste l’un des meilleurs bourreaux du monde, ayant mis à mort au moins 203 prisonniers depuis le début de cette année seulement, selon le groupe Iran Human Rights basé à Oslo. Mais les exécutions pour blasphème restent rares, les affaires précédentes ayant vu les peines réduites par les autorités.

Les deux hommes exécutés, Yousef Mehrad et Sadrollah Fazeli Zare, sont morts à la prison d’Arak, dans le centre de l’Iran. Ils avaient été arrêtés en mai 2020, accusés d’être impliqués dans une chaîne de l’application de messagerie Telegram intitulée « Critique de la superstition et de la religion », selon la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale. Les deux hommes ont dû faire face à des mois d’isolement cellulaire et n’ont pas pu contacter leurs familles, a indiqué la commission.

L’agence de presse Mizan de la justice iranienne a confirmé les exécutions, décrivant les deux hommes comme ayant insulté le prophète de l’islam Mahomet et promu l’athéisme. Mizan les a également accusés d’avoir brûlé un Coran, le livre sacré de l’Islam, bien qu’il ne soit pas clair si les hommes auraient fait cela ou si de telles images ont été partagées sur la chaîne Telegram.

Mahmood Amiry-Moghaddam, qui dirige Iran Human Rights, a dénoncé les exécutions comme révélant la « nature médiévale » de la théocratie iranienne.

« La communauté internationale doit montrer par sa réaction que les exécutions pour avoir exprimé une opinion sont intolérables », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Le refus de la communauté internationale de réagir de manière décisive est un feu vert pour le gouvernement iranien et tous ses citoyens partageant les mêmes idées dans le monde. »

Il n’était pas immédiatement clair quand l’Iran a procédé à sa dernière exécution pour blasphème. D’autres pays du Moyen-Orient, comme l’Arabie saoudite, autorisent également la condamnation à mort pour blasphème.

La série d’exécutions, y compris de membres de groupes ethniques minoritaires en Iran, survient alors que les manifestations de plusieurs mois contre la mort en septembre de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs du pays, se sont refroidies. Déjà, au moins quatre personnes accusées de crimes présumés lors des manifestations ont été mises à mort. Les manifestations, qui auraient fait plus de 500 morts et 19 000 autres arrêtées, ont marqué l’un des plus grands défis à la théocratie iranienne depuis la révolution islamique de 1979.

En 2022, l’Iran a exécuté au moins 582 personnes, contre 333 personnes en 2021, selon Iran Human Rights. Le dernier rapport d’Amnesty International sur les exécutions place l’Iran au deuxième rang mondial des bourreaux, juste derrière la Chine, où des milliers de personnes seraient mises à mort chaque année.

Alors que certaines exécutions sont rendues publiques, d’autres ne le sont pas en Iran.

Les militants des droits de l’homme en Iran, un autre groupe qui surveille la République islamique, ont mis en garde la semaine dernière contre la « augmentation alarmante » des exécutions. Beaucoup l’ont été pour des délits liés à la drogue, mais il y a également eu des exécutions d’un Britannique-Iranien accusé d’espionnage et d’un autre d’un Suédois-Iranien reconnu coupable d’avoir orchestré une attaque contre un défilé militaire en 2018 qui a tué au moins 25 personnes.

Un Allemand d’origine iranienne qui vit en Californie, Jamshid Sharmahd, fait également face à une exécution imminente alors que les tensions restent vives entre Téhéran et l’Occident au sujet de son programme nucléaire qui s’accélère.

« Les autorités iraniennes ont l’obligation absolue de respecter les normes internationales en matière de droits humains et, à la place, l’impunité persiste pour les graves violations du droit à la vie – et plus encore », a déclaré Skylar Thompson, responsable du plaidoyer mondial et de la responsabilité au sein du groupe.

___

Suivez Jon Gambrell sur Twitter à www.twitter.com/jongambrellAP.

Jon Gambrell, Associated Press