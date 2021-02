Téhéran a frappé Washington, rejetant leurs fausses allégations, après que le nouveau conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche ait suggéré que l’Iran était sur le point d’avoir suffisamment d’uranium enrichi pour développer une arme nucléaire.

«L’Iran n’a pas été et n’est pas après les armes nucléaires», a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh, en réprimandant les propos du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

«Nous conseillons aux États-Unis de tirer une leçon de quatre ans de résistance de l’Iran et de l’échec maximal de Trump et de revenir sur la bonne voie d’interaction», Ajouta Khatibzadeh.

Le porte-parole a déclaré aux journalistes que la production et l’utilisation d’armes de destruction massive sont interdites par la loi religieuse en Iran et en vertu de la fatwa émise par le guide suprême de la révolution islamique l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

«Lorsqu’une bombe atomique fait exploser, elle ne tue pas seulement des ennemis. Au contraire, il tue également des innocents, ce qui va à l’encontre des croyances islamiques et des principes de la République islamique d’Iran ». Le décret de Khamenei lit.

Les commentaires de Khatibzadeh interviennent après que le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré vendredi que l’Iran se rapprochait de la capacité de développer une arme nucléaire.

« De notre point de vue, une première priorité essentielle doit être de faire face à ce qui est une crise nucléaire croissante alors qu’ils (l’Iran) se rapprochent de plus en plus de disposer de suffisamment de matières fissiles pour une arme ». Sullivan a déclaré à un programme en ligne parrainé par l’Institut américain de la paix.

Plus tôt en janvier, l’Iran a vidé les restes du Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui a été signé entre l’Iran et six grandes puissances mondiales en 2015 pour mettre des contraintes sur les ambitions nucléaires de Téhéran en augmentant son enrichissement d’uranium à 20%.

Le nouveau chiffre est beaucoup plus élevé que le niveau de 3,67 pour cent convenu dans le pacte de 2015, mais toujours bien en dessous du niveau de 90 pour cent considéré comme de qualité militaire.

Jeudi, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a annoncé que d’ici la fin du mois, l’Iran aura produit plus de 17 kg d’uranium enrichi à 20%, dépassant considérablement les objectifs mensuels.

