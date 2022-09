L’Iran participera à des exercices avec la Russie et la Chine — RT World News

Le chef d’état-major de Téhéran déclare que des manœuvres navales auront lieu dans l’océan Indien

La marine iranienne participera à des exercices conjoints avec des navires de guerre russes et chinois “cet automne,” a annoncé le général de division Mohammad Hossein Bagheri jeudi à Téhéran.

Le chef d’état-major des forces armées iraniennes n’a pas fourni beaucoup de détails sur les manœuvres prévues, mais a déclaré que d’autres pays comme Oman et le Pakistan pourraient également participer.

Bagheri a fait cette annonce en marge d’un défilé militaire à Téhéran marquant la Semaine de la défense sacrée, selon l’agence de presse Mehr.

“Des exercices impliquant les marines iranienne, russe et chinoise auront lieu cet automne dans la partie nord de l’océan Indien”, a-t-il ajouté. Mehr a cité Bagheri comme disant.

Il s’agirait du quatrième exercice conjoint des trois marines depuis 2019, et du premier depuis l’escalade des hostilités en Ukraine. Onze navires iraniens, trois navires de guerre russes et deux chinois ont participé aux exercices de janvier 2022 dans le nord de l’océan Indien. Parmi les activités pratiquées à l’époque figuraient des tirs d’artillerie sur des cibles navales, des opérations de recherche et de sauvetage et la libération d’un navire civil des pirates, selon le ministère russe de la Défense.

