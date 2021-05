L’Iran parle comme un nouveau test des liens de Biden avec Israël

Comme les remarques de M. Netanyahu l’ont clairement indiqué, le conflit de Gaza semble avoir gagné la bonne volonté de M. Biden avec le dirigeant israélien et son public. Mais la perspective d’un retour américain à l’accord nucléaire menace de générer de nouvelles tensions entre Washington et Jérusalem sur un sujet qui a empoisonné les relations entre le président Barack Obama et M. Netanyahu.

Les remarques du dirigeant israélien ont donné une note amère à l’accueil de M. Blinken. Et il a sans aucun doute fait écho à quelques milliers de kilomètres de là à Vienne, où un cinquième cycle de négociations visant à ramener les États-Unis et l’Iran en conformité avec l’accord nucléaire, une priorité absolue de M. Biden, s’est ouvert mardi.

Mais Téhéran a fourni pendant des années aux groupes militants basés à Gaza, le Hamas et le Jihad islamique palestinien, un soutien financier et militaire – et, après que les tunnels de contrebande de longue date ont été scellés, a appris à ces groupes comment fabriquer leurs propres munitions.

«Les États-Unis ne doivent rien faire pour enrichir les ennemis d’Israël, par exemple en offrant un allégement des sanctions à un régime qui cherche à détruire Israël», ont écrit les sénateurs.

Les pourparlers nucléaires, dans lesquels les États-Unis négocient indirectement avec l’Iran, visent à ramener les États-Unis et l’Iran en conformité avec l’accord, qui a été forgé par l’administration Obama et plusieurs autres puissances mondiales. Le président Donald J.Trump s’est retiré de l’accord en 2018 et a ensuite martelé l’Iran avec de nouvelles sanctions, incitant Téhéran à ne pas tenir compte des limites qu’il avait acceptées pour son programme nucléaire et à produire plus d’uranium enrichi, plus proche de ce dont il aurait besoin pour façonner un nucléaire. bombe.

Karim Sadjadpour, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que le conflit à Gaza n’avait aucun effet apparent sur la trajectoire des pourparlers nucléaires, mais qu’il avait mis en évidence une préoccupation majeure des républicains et des politiciens israéliens.

«La plus grande source d’instabilité au Moyen-Orient n’est pas le programme nucléaire de l’Iran, mais son développement et le transfert de missiles de précision, de roquettes et de drones à ses alliés et mandataires régionaux», a-t-il déclaré.