L’Iran panique face à la guerre israélienne à Gaza

Alors que les médias israéliens se livrent à des évaluations pessimistes de l’environnement sécuritaire du pays à la suite de la Attaque du Hamas le 7 octobre une analyse étape par étape suggère que son impact sur l’Iran n’est pas moins conséquent.

Il existe de plus en plus de preuves que l’attaque du Hamas a non seulement surpris mais devancé l’Iran. En fait, cela a perturbé le grand plan de l’Iran visant à encercler Israël avec un « cercle de feu » opérationnel qui agirait à l’unisson et vaincre collectivement l’État juif.

Au lieu de cela, Téhéran a vu l’armée israélienne se mobiliser rapidement et se déployer en masse sur les fronts de Gaza et du nord pour exclure toute attaque surprise supplémentaire. De plus, l’Iran a probablement été bloqué par la précipitation presque instantanée des États-Unis à fournir un cadre stratégique à Israël pour neutraliser toute menace d’« autres acteurs » profitant de la situation difficile d’Israël.

En conséquence, Téhéran est désormais confronté à la réelle perspective de voir sa stratégie globale de procuration, élaborée pendant des années, être démantelée pièce par pièce. Malgré les efforts iraniens intenses et persistants, Israël est imparable dans sa lutte pour éliminer ou pacifier de manière significative au moins deux de ces fronts – celui de Gaza et celui émergeant en Cisjordanie.

Selon des informations récentes, Israël a également considérablement étendu ses attaques contre les actifs iraniens en Syrie. En conséquence, les mollahs craignent probablement le pire scénario dans lequel l’armée israélienne, après avoir brisé le projet iranien d’« unité des fronts », aurait les mains libres et, dans le cadre d’une nouvelle doctrine offensive, chercherait activement à anticiper les menaces émergentes, ce qui suggère que le programme nucléaire iranien serait carrément mis à mal. dans sa ligne de mire.

Par définition, la stratégie par procuration de l’Iran, bien que conçue pour protéger le régime des mollahs, garantit pratiquement que toute confrontation avec la construction stratégique iranienne acquerra des dimensions régionales. Chaque fois qu’il y a un déséquilibre de pouvoir entre ses forces mandataires individuelles et leurs ennemis (par exemple entre le Hamas et Israël), Téhéran doit mobiliser des substituts supplémentaires pour se joindre au combat afin de sauver son pion et la viabilité de sa stratégie globale.

De plus, ce modèle d’action n’est pas seulement conçu pour renforcer ses « fantassins » et blesser ses ennemis, mais vise avant tout à se substituer à l’implication directe de l’Iran.

5 Voir la galerie Les forces du Hezbollah effectuent des exercices au Liban (Photo : AFP)

La preuve de la conséquence involontaire de l’expansion géographique provoquée par la stratégie iranienne est le mécontentement croissant des pays « hôtes » face aux activités des mandataires de l’Iran sur leur territoire, les gouvernements locaux étant convaincus que ces forces obéissent aux ordres de Téhéran plutôt que de servir leurs intérêts nationaux. .

Le Liban est l’exemple parfait d’un tel « réveil », comme le soulignent nombre de ses politiciens. Hezbollah de s’éloigner de la confrontation avec Israël afin d’éviter au pays une ruine à la Gaza. Il convient également de noter la forte réaction de l’Irak aux attaques des milices iraniennes contre des cibles américaines sur son territoire et les frappes aériennes de la Jordanie contre les trafiquants d’armes et de drogue soutenus par l’Iran à travers sa frontière avec la Syrie.

Les attaques des Houthis yéménites contre des navires commerciaux et autres dans la mer Rouge, qui ont sans aucun doute été motivées par l’Iran dans le cadre de la même stratégie, ont également élargi géographiquement le conflit de Gaza et l’ont pratiquement mondialisé. Cependant, au lieu de générer une pression supplémentaire sur Israël pour qu’il mette fin à son offensive à Gaza, les attaques ont eu l’effet inverse, en incitant de nombreux pays concernés à prendre des mesures pour résister à l’agression des Houthis.

Ainsi, il a été rapporté que l’Union européenne avait donné son accord initial à la formation d’une force opérationnelle navale conjointe visant à protéger les navires dans la zone. Entre-temps, soutenus par l’Australie, le Canada, les Pays-Bas et Bahreïn, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont a lancé des frappes répétées sur des sites militaires houthis conçu pour éviter les tirs sur les navires traversant la mer Rouge. De même, l’Inde, à qui Téhéran a proposé un « accord stratégique » de 25 ans en 2022, a été secouée par l’assaut des Houthis.

5 Voir la galerie Les rebelles Houthis au Yémen (Photo : AP)

Selon le India Times du 18 janvier, l’amiral en chef de la marine indienne R Hari Kumar a déclaré : « Nous avons déployé [in the seas in question] pour garantir que nos intérêts nationaux, [in] le domaine maritime soient préservés, protégés, promus et poursuivis.

Même la Chine, malgré son « accord de coopération stratégique » de 25 ans avec l’Iran, n’a pas caché son mécontentement et s’est prononcée en faveur de la liberté de navigation en haute mer, craignant que le blocus des Houthis ne mette en péril ses intérêts économiques.

Tant qu’Israël résistera avec succès aux appels persistants de l’Iran en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza pour sauver le Hamas et donc sa stratégie régionale, et que l’Iran n’osera pas risquer le Hezbollah, les mollahs ne pourront que regarder leur grand dessein s’effondrer (sinon se retourner contre lui).

En effet, la seule autre option de l’Iran pour aider l’armée terroriste du Hamas assiégée – une implication directe – n’est pas envisageable pour deux raisons principales. Premièrement, la stabilité du régime. Les mollahs craignent que la guerre avec Israël ne déclenche une vague de forces intérieures pour tenter de renverser le régime.

Compte tenu des événements récents, ces inquiétudes semblent fondées compte tenu de l’agitation croissante dans les principales provinces iraniennes et de la menace terroriste toujours présente, illustrée par l’opération « double martyre » de l’Etat islamique à Kerman début janvier « près de la tombe du chef hypocrite » le général de division Qassim Suleimani, qui a tué plus de 80 personnes. Deuxièmement, Téhéran sait qu’une guerre, surtout si elle implique les États-Unis d’une manière ou d’une autre, menacerait non seulement son industrie pétrolière mais très probablement son programme nucléaire.

5 Voir la galerie Site de l’attaque terroriste en Iran

Paradoxalement donc, à court terme au moins, le programme nucléaire iranien se retourne contre lui en limitant les options de l’Iran et en allant à l’encontre de la nécessité de préserver sa stratégie par procuration. En effet, tant que le programme nucléaire iranien reste intact, cela constitue une garantie pour Téhéran de se retirer de toute confrontation directe avec Israël et les États-Unis.

Téhéran est donc confronté à la perspective très réelle d’implosion de l’ensemble de son concept stratégique. Après tout, la stratégie par procuration visait à étendre son influence régionale pour dominer le Moyen-Orient tout en sapant ce que les mollahs percevaient comme des menaces potentielles pour leur régime.

En conséquence, l’Iran se trouve à la croisée des chemins : il peut choisir de lancer des actions offensives suicidaires contre ses principaux opposants, destinées à répondre aux critiques nationales sur la faiblesse du régime, illustrée par les défis internes croissants. Comme indiqué ci-dessus, une telle ligne de conduite pourrait entraîner des risques pour la stabilité du régime, le bien-être économique du pays ainsi que son projet nucléaire favori.

5 Voir la galerie Le président iranien Ebrahim Raïssi (Photo : PHOTO AFP / HO / PRÉSIDENCE IRANIENNE)

Pourtant, les récentes attaques de missiles iraniens contre des cibles en Syrie, en Irak et au Pakistan suggèrent fortement que les mollahs sont sous pression et pourraient s’engager sur des voies de plus en plus imprévisibles, voire désespérées.

Le 19 janvier, le New York Times a émis l’hypothèse que l’utilisation par l’Iran de son missile le plus avancé, le Kheibar Shekan, doté d’une portée de 1 450 kilomètres et d’une précision ostensiblement améliorée et d’une capacité à déjouer les défenses antimissiles, dans ces attaques, visait probablement à envoyer un message dissuasif pour Israël et les États-Unis Avec le recul, bien sûr, la pression exercée par l’Iran sur les Houthis pour cibler les navires « israéliens » dans la mer Rouge fournit une preuve supplémentaire de l’action imprudente des mollahs compte tenu de la réaction internationale aux attaques.

Alternativement, et ce qui est plus probable pour l’Iran, c’est une course folle vers la bombe, ou, comme Rafael Mariano Grossi, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a décrit ses activités actuelles – « au galop » vers la capacité nucléaire – comme la meilleure, sinon la seule, parier pour assurer la survie du régime et simultanément promouvoir sa stratégie régionale par procuration. En effet, plus l’avancée iranienne vers la bombe est rapide, plus l’indication de la panique croissante des mollahs est claire.

Pour Israël, les implications sont cruelles. Il lui faudrait bientôt passer d’une guerre contre le Hamas à une offensive à grande échelle contre le Hezbollah pour neutraliser son rôle de garde prétorienne et donc de facilitateur clé des aspirations nucléaires de l’Iran.