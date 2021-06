L’Iran paie des cotisations à l’ONU en souffrance et récupère son vote

Le bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis doit accorder une licence pour de telles transactions en vertu des sanctions bancaires américaines imposées à l’Iran. Invité à commenter, le Trésor a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le gouvernement « autorise généralement le paiement des cotisations à l’ONU, y compris via les licences générales de l’OFAC et les licences spécifiques ».

L’Iran a réagi avec fureur, qualifiant sa perte de droits de vote d’« absurde » et accusant les arriérés de son incapacité à accéder à l’argent des banques étrangères qui avaient été gelées sous les sanctions de l’ère Trump. Mais les responsables iraniens ont également déclaré à l’époque que des négociations étaient en cours qui permettraient bientôt à l’Iran d’utiliser l’argent d’un compte bancaire sud-coréen confisqué pour payer les cotisations en souffrance.

Dans un Publication sur Twitter vendredi, L’ambassadeur d’Iran aux Nations Unies, Majid Takht Ravanchi, a annoncé que les cotisations avaient été remboursées et que ses droits de vote avaient été rétablis. Farhan Haq, porte-parole de M. Guterres, a confirmé que « la République islamique d’Iran a payé le montant minimum dû et n’est plus soumise à l’article 19 de la Charte des Nations Unies ».

Il a refusé de préciser comment l’argent avait été payé, « mais cela a certainement été aidé par la coopération entre la République islamique d’Iran, la République de Corée et plusieurs banques différentes pour s’assurer que nous pourrions mener à bien cette transaction ».

La nouvelle que l’Iran avait payé les cotisations avec de l’argent précédemment confisqué était le deuxième signal en deux jours de l’administration Biden pour tenter de faire preuve d’une certaine flexibilité sur les sanctions à mesure que les pourparlers nucléaires progressent. Jeudi, l’administration a levé les sanctions contre trois anciens responsables du gouvernement iranien et deux sociétés iraniennes impliquées dans l’industrie pétrolière du pays.

Des pourparlers visant à remettre l’Iran et les États-Unis en conformité avec l’accord nucléaire sont en cours depuis des semaines à Vienne, et des diplomates ont fait état de progrès. L’accord visait à restreindre les capacités de l’Iran à transformer le combustible nucléaire en arme et à lui apporter un soulagement économique en retour.