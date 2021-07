L’Iran ouvre un nouveau terminal pétrolier dans le but de contourner le détroit d’Ormuz pour les exportations

WASHINGTON – L’Iran a ouvert jeudi son premier terminal pétrolier dans le golfe d’Oman, une démarche visant à rendre le régime du président iranien Hassan Rouhani moins dépendant du détroit d’Ormuz, souvent source de tensions internationales.

L’emplacement du nouveau terminal pétrolier, un projet qui a débuté en 2019 et qui coûtera quelque 2 milliards de dollars, réduira également les dépenses de transport et d’assurance des pétroliers.

« C’est une décision stratégique et une étape importante pour l’Iran. Cela garantira la poursuite de nos exportations de pétrole », a déclaré Rouhani dans un discours télévisé, selon les médias officiels.

Le détroit d’Ormuz, un canal crucial situé entre le golfe Persique et le golfe d’Oman, est utilisé par les producteurs de pétrole pour transporter du brut du Moyen-Orient. Environ 20 % du pétrole brut mondial passe par la voie navigable.

Le nouveau terminal donne à l’Iran plus d’espace pour opérer. Le détroit d’Ormuz est une étroite bande d’eau entre l’Iran et les Émirats arabes unis qui relie le golfe Persique à des eaux plus libres. Le nouveau terminal est à l’est sur le golfe d’Oman plus large, qui s’ouvre sur la vaste mer d’Oman.

L’Iran a déjà menacé de fermer le détroit en réponse à la décision de l’administration Trump de réimposer les sanctions.