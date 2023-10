L’Iran ouvre l’inscription définitive des candidats aux élections parlementaires de l’année prochaine

TEHERAN, Iran (AP) — La phase finale d’inscription des candidats souhaitant se présenter aux élections législatives iraniennes de l’année prochaine s’est ouverte jeudi, ont rapporté les médias d’État.

Près de 49 000 personnes ont déposé des documents initiaux en août pour tenter de briguer les 290 sièges du Parlement lors des élections prévues le 1er mars 2023. Ces élections seront les premières depuis que les manifestations à l’échelle nationale ont secoué le pays l’année dernière.

Il s’agit d’un nombre record et plus de trois fois supérieur aux 16 000 inscriptions enregistrées lors des dernières élections de 2020, lorsque le taux de participation électorale était le plus bas depuis 1979. Un peu plus de 42 % des électeurs éligibles avaient alors voté.

Les candidats disposent d’une semaine pour finaliser leur profil en ligne. Chaque candidat devra être approuvé par le Conseil des Gardiens, un organe religieux composé de 12 membres dont la moitié sont directement nommés par le chef suprême.

Il n’y a aucun détail sur l’enregistrement de personnalités politiques de premier plan ou de groupes favorables à la réforme. L’augmentation du nombre de dépôts est due à la simplicité du processus d’enregistrement en ligne.

Environ 14 % des candidatures provenaient de femmes, soit une légère augmentation par rapport aux 12 % de 2020. Environ 250 membres actuels des 290 sièges du Parlement se sont également inscrits.

L’Iran est embourbé dans une grave crise économique depuis que l’ancien président américain Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire avec les puissances mondiales et rétabli des sanctions écrasantes. La valeur de la monnaie a chuté, effaçant les économies de nombreux Iraniens et faisant monter les prix. Alors qu’un si grand nombre de personnes luttent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, les analystes estiment qu’il reste peu d’énergie pour les protestations ou la politique.

