L’Iran ouvre le feu sur des “écolières” alors que le régime se prépare à réprimer les manifestants kurdes (rapport)

Mercredi, des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iraniens auraient ouvert le feu sur des « écolières » scandant des slogans anti-régime.

Le CGRI est l’arme la plus brutale de l’Iran contre les manifestants indignés par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, aux mains de la police des mœurs du pays. Les troubles ont été plus répandus dans les régions kurdes d’Iran, et le régime se prépare maintenant à une répression brutale de Sanandaj, la capitale de la région.

Les forces de l’ordre ont tué des centaines de manifestants à travers le pays depuis la mort d’Amini le mois dernier. L’Organisation Hengaw pour les droits de l’homme a déclaré que les soldats du CGRI avaient tué cinq personnes et blessé 400 autres avec “des tirs de mitrailleuses et d’autres violences” dans toute la région du nord du Kurde cette semaine.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei et le président Ebrahim Raisi supervisent désormais la répression de Sanandaj, où le CGRI a déjà utilisé des balles réelles contre des manifestants. Des avions de guerre iraniens ont également été aperçus arrivant à l’aéroport de la ville.

La violence contre les manifestants a intensifié les troubles dans tout le comté, avec plus d’innocents tués aux mains du régime.

Les manifestations ont éclaté pour la première fois après le meurtre par la police d’Amini, qui a été arrêtée en septembre pour avoir porté son hijab de manière inappropriée. La police des mœurs l’a placée en garde à vue et elle a ensuite été relâchée dans le coma. Elle est rapidement décédée dans un hôpital.

Le meurtre présumé de Nika Shakamari, 17 ans, est également une source d’indignation. La police iranienne l’a suivie loin d’une manifestation où elle a mis le feu à son hijab. Elle a ensuite été tuée et les autorités affirment qu’elle est tombée d’un toit. Les membres de la famille disent cependant que ses blessures ne correspondaient pas à cette histoire.

“Des femmes comme Mahsa et Nika sont devenues les visages et les hashtags de ce mouvement parce que leurs morts froides et violentes illustrent clairement la brutalité de ce régime contre tous ses électeurs, mais soulignent également à quel point ce régime est obsédé par le contrôle et la répression des jeunes femmes qui sont ne demandant que leurs libertés fondamentales », a déclaré mardi la rédactrice en chef de Foreign Desk, Lisa Daftari, à Fox News Digital.

Les autorités iraniennes ont cherché à dissimuler la nouvelle de la mort de Shakamari pendant neuf jours. La police a finalement retiré son corps d’une morgue et l’a enterré dans une zone rurale contre la volonté de sa famille.