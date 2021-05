L’Iran ouvre la voie au chef du pouvoir judiciaire pur et dur pour devenir président

Et un candidat en particulier est en tête : Ebrahim Raisi, l’actuel chef de la magistrature, nommé par M. Khamenei, qui a une longue histoire d’implication dans Abus des droits de l’homme , et qui a perdu en 2013 lors d’une victoire surprise du président sortant, Hassan Rouhani.

Les candidats aux élections présidentielles iraniennes ont toujours été strictement contrôlés, et ceux jugés insuffisamment fidèles à la Révolution islamique ont été disqualifiés. Dans ces limites, les concurrents avaient des points de vue divergents sur l’assouplissement des restrictions nationales ou les relations avec l’Occident, et parfois le vainqueur était même une surprise.

Le Conseil des gardiens, un organe de 12 personnes chargé d’approuver les candidats, a disqualifié toute personne susceptible de déplacer le vote contre M. Raisi, qui, en tant que procureur et en tant que juge, a supervisé les exécutions de mineurs et de dissidents.

La décision du conseil et l’approbation de M. Khamenei ont secoué les cercles politiques. Le parti réformiste a annoncé pour la première fois qu’il n’avait pas de candidat dans la course.

« Aujourd’hui, nous assistons à une attaque sans vergogne contre tout semblant de principes républicains en faveur du pouvoir absolu du chef suprême », a déclaré Abbas Milani, directeur des études iraniennes à l’Université de Stanford.

L’apparence d’une victoire machinée pour M. Raisi, 60 ans, a suscité des appels de plus en plus forts au boycott des élections et une apathie accrue des électeurs parmi les Iraniens ordinaires. Les sondages prédisent une faible participation. L’enquête la plus récente menée cette semaine par l’agence de sondage des étudiants, ISPA, a montré que seulement 37 pour cent des électeurs souhaitent voter.

Les alliés de M. Khamenei contrôlant déjà le Parlement et le pouvoir judiciaire, la prise de contrôle de la présidence pourrait remodeler les négociations en cours sur la façon de relancer l’accord nucléaire de 2015.

Le président Donald Trump a renoncé au pacte il y a trois ans, dans ce qu’il a appelé une campagne de « pression maximale » pour obtenir davantage de concessions de l’Iran, mais sa politique semble n’avoir fait que renforcer les partisans de la ligne dure.

Le président Biden souhaite rechercher un accord plus large avec l’Iran qui limiterait non seulement son programme nucléaire, mais également son développement de missiles et son implication dans les conflits dans la région. Mais M. Raisi et sa faction s’opposent à faire des concessions à l’Occident.

Ce qui a particulièrement étonné les cercles politiques en Iran, c’est la disqualification par le Conseil des gardiens de personnalités politiques de premier plan telles qu’Ali Larijani, un conservateur centriste et ancien président du Parlement, et l’actuel vice-président, Eshaq Jahangiri, considéré comme le réformiste le plus proche de M. Rouhani. .