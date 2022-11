L’Iran organisera des procès publics pour 1 000 manifestants accusés d'”actions subversives” au milieu des troubles de Mahsa Amini

Les autorités iraniennes ont annoncé qu’elles organiseraient des procès publics pour au moins 1 000 des manifestants détenus dans le pays pour leur participation à des manifestations antigouvernementales à la suite du décès d’une femme décédée en garde à vue après avoir été arrêtée pour avoir porté de manière inappropriée son couvre-chef.

Les inculpations massives, qui mettront au moins 1 000 personnes en procès, marquent la première grande action en justice du gouvernement visant à annuler la dissidence depuis que des troubles ont éclaté il y a plus de six semaines après la mort de Mahsa Amini, 22 ans.

Amini mort en garde à vue le 16 septembre après avoir été arrêtée par la “police des mœurs” pour ne pas avoir porté le foulard obligatoire imposé aux femmes.

La mort d’Amini a déclenché des manifestations et des affrontements violents avec les forces gouvernementales à travers le pays, et au moins 250 personnes auraient été tuées tandis que 14 000 ont été arrêtées, selon des groupes de défense des droits humains.

L’agence de presse publique iranienne IRNA a cité des responsables judiciaires qui ont déclaré qu’un millier de personnes qui avaient joué un rôle central dans les manifestations seraient traduites en justice à Téhéran pour leurs “actions subversives”, notamment l’agression de gardes de sécurité, l’incendie de biens publics et d’autres accusations.

“Ceux qui ont l’intention d’affronter et de renverser le régime dépendent des étrangers et seront punis selon les normes légales”, a déclaré le chef de la justice iranienne, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, indiquant que certains manifestants seraient accusés de collaboration avec des gouvernements étrangers. Les responsables de Téhéran ont répété des affirmations non étayées selon lesquelles les ennemis étrangers de l’Iran auraient fomenté les troubles.

“Sans aucun doute, nos juges traiteront les cas des récentes émeutes avec précision et rapidité”, a-t-il déclaré.

Certains, dont une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC, ont appelé l’administration Biden à s’engager dans une stratégie de “pression maximale” pour soutenir les manifestants iraniens.

“Les manifestations de rue en cours en Iran, ainsi que l’évolution des manifestations anti-régime en Iran depuis 2017, illustrent la nécessité de développer – en plus d’une stratégie de “pression maximale” sur le régime qui intègre tous les outils du pouvoir américain – une stratégie transnationale de “soutien maximal” au peuple iranien”, a déclaré la Fondation pour la défense des démocraties (FDD) dans un rapport cette semaine.

“La Administration Biden possède probablement des renseignements par le biais de signaux et d’images qu’il devrait partager avec les manifestants iraniens pour les avertir du mouvement de tous les services de sécurité impliqués dans la répression et les informer des faiblesses et des forces de Téhéran », indique le rapport.

