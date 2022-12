L’Iran organise sa première exécution connue suite à des manifestations anti-gouvernementales

Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty I

Un Iranien a été pendu jeudi après avoir avoué avoir blessé un agent de sécurité.

Cela survient au milieu des troubles dans le pays suite à la mort de Mahsa Amini.

Selon Amnesty International, les autorités iraniennes demandent la peine de mort pour au moins 21 personnes.

L’Iran a pendu jeudi un homme reconnu coupable d’avoir blessé un agent de sécurité avec un couteau et d’avoir bloqué une rue à Téhéran, a annoncé l’agence de presse semi-officielle Tasnim, la première exécution de ce type suite aux récents troubles antigouvernementaux.

Les manifestations à l’échelle nationale qui ont éclaté après la mort de Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans, le 16 septembre, représentent l’un des plus grands défis lancés à la République islamique depuis sa création en 1979.

Les autorités ont réprimé les manifestations et lundi, les gardiens de la révolution ont encouragé le pouvoir judiciaire à rendre des jugements rapides et décisifs contre les personnes accusées de “crimes contre la sécurité de la nation et de l’islam”.

L’agence de presse Tasnim a nommé l’homme exécuté sous le nom de Mohsen Shekari, mais n’a donné aucun autre détail.

Les médias d’État ont publié une vidéo de ce qu’ils disaient être les aveux de Shekari où il apparaît avec une ecchymose sur la joue droite. Il a reconnu avoir frappé un membre de la milice Basij avec un couteau et avoir bloqué une route avec sa moto aux côtés d’un de ses amis.

Des groupes de défense des droits ont déclaré que Shekari avait été torturé et forcé d’avouer son crime.

Amnesty International a déclaré que les autorités iraniennes demandent la peine de mort pour au moins 21 personnes dans ce qu’elle appelle des “procès fictifs destinés à intimider les participants au soulèvement populaire qui a secoué l’Iran”.

Ça disait:

Les autorités iraniennes doivent immédiatement annuler toutes les condamnations à mort, s’abstenir de demander l’imposition de la peine de mort et abandonner toutes les charges retenues contre les personnes arrêtées en lien avec leur participation pacifique à des manifestations.

Les gouvernements occidentaux ont également exprimé leur consternation face au nombre élevé d’exécutions en Iran.

L’Iran a imputé les troubles à ses ennemis étrangers, dont les États-Unis.

Le porte-parole du pouvoir judiciaire, Masoud Setayeshi, a déclaré mardi que cinq personnes inculpées du meurtre d’un membre de la milice Basij, Rouhollah Ajamian, avaient été condamnées à mort dans un verdict dont elles peuvent faire appel.

L’agence de presse semi-officielle iranienne ISNA a rapporté jeudi que cinq membres présumés du groupe militant de l’État islamique ont été accusés de “guerre contre Dieu” pour leur rôle dans le massacre de pèlerins chiites en octobre, un crime passible de la peine de mort. .

Même avant les récents troubles, les exécutions avaient augmenté en Iran. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a déclaré que cette année, le nombre aurait dépassé les 400 en septembre pour la première fois en cinq ans.