L’Iran organise les funérailles du président Raïssi et d’autres personnes tuées dans un accident d’hélicoptère

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) — Le guide suprême iranien a présidé mercredi les funérailles du défunt président, du ministre des Affaires étrangères et d’autres personnes tuées dans un accident d’hélicoptère, alors que des dizaines de milliers de personnes suivaient plus tard une procession de leurs cercueils à travers la capitale, Téhéran.

L’ayatollah Ali Khamenei a tenu le service à l’université de Téhéran, les cercueils des morts drapés de drapeaux iraniens avec leurs photos dessus. Sur le cercueil du défunt président Ebrahim Raisi se trouvait un turban noir, ce qui le désigne comme un descendant direct du prophète de l’Islam Mahomet.

« Oh Allah, nous n’avons vu que du bien de sa part », a déclaré Khamenei dans la prière standard pour les morts en arabe, la langue du livre sacré de l’Islam, le Coran. Il est rapidement parti et la foule à l’intérieur s’est précipitée vers l’avant, tendant la main pour toucher les cercueils. Le président iranien par intérim, Mohammad Mokhber, se tenait à proximité et pleurait ouvertement pendant le service.

Les gens ont ensuite porté les cercueils sur leurs épaules, en scandant en dehors de « Mort à l’Amérique ! » Ils les ont chargés sur une remorque semi-remorque pour une procession à travers le centre-ville de Téhéran jusqu’à la place Azadi, ou « Liberté », où Raïssi avait prononcé des discours dans le passé. Les gens ont jeté des foulards et d’autres objets pour que les préposés à bord du camion puissent toucher les cercueils pour une bénédiction.

Étaient présents les principaux dirigeants des Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, l’un des principaux centres de pouvoir du pays. Était également présent Ismail Haniyeh du Hamas, le groupe militant que l’Iran a armé et soutenu pendant la guerre en cours entre Israël et le Hamas qui fait rage dans la bande de Gaza. Avant les funérailles, Haniyeh a pris la parole et un animateur a dirigé la foule en chantant : « Mort à Israël !

« Je viens au nom du peuple palestinien, au nom des factions de la résistance de Gaza (…) pour exprimer nos condoléances », a déclaré Haniyeh aux personnes rassemblées.

Il a également raconté sa rencontre avec Raïssi à Téhéran pendant le Ramadan, le mois sacré du jeûne musulman, et a entendu le président dire que la question palestinienne reste la question clé du monde musulman.

Le monde musulman « doit remplir ses obligations envers les Palestiniens de libérer leur terre », a déclaré Haniyeh, reprenant les propos de Raïssi. Il a également décrit Raisi qualifiant l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre, qui a fait 1 200 morts et 250 autres prises en otages, de « tremblement de terre au cœur de l’entité sioniste ». Depuis, la guerre a vu 35 000 Palestiniens tués dans la bande de Gaza et des centaines d’autres en Cisjordanie lors d’opérations israéliennes.

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et une délégation des talibans d’Afghanistan, dont leur ministre des Affaires étrangères Amir Khan Mutaqqi, étaient également attendus aux offices à Téhéran. Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani était également présent à la cérémonie, aux côtés du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Même le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, s’est rendu à Téhéran, malgré la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays après la révolution de 1979. L’Égypte et l’Iran ont récemment discuté du rétablissement de leurs relations.

Mais il convient de noter qu’aucun des anciens présidents iraniens – à l’exception de Khamenei – n’a pu être vu dans les images des prières diffusées par la télévision d’État. Parmi eux figurent le réformateur Mohammad Khatami, le radical Mahmoud Ahmadinejad et le relativement modéré Hassan Rohani – tous des individus qui conservent un certain cachet politique au sein du système politique iranien étroitement contrôlé.

Les autorités n’ont fourni aucune explication pour leur absence à l’événement, qui a lieu quelques semaines avant l’élection présidentielle prévue le 28 juin. Pour l’instant, il n’y a pas de favori clair pour ce poste parmi l’élite politique iranienne – en particulier aucun religieux chiite, comme Raïssi.

La théocratie iranienne a déclaré cinq jours de deuil suite à l’accident de dimanche, encourageant la population à assister aux séances de deuil publiques. Généralement, les fonctionnaires et les écoliers assistent en masse à ces événements, tandis que d’autres y participent par patriotisme, par curiosité ou pour être témoins d’événements historiques.

Pour la théocratie chiite iranienne, les manifestations de masse ont été cruciales pour démontrer la légitimité de leur leadership depuis que des millions de personnes ont envahi les rues de Téhéran pour accueillir le grand ayatollah Ruhollah Khomeini en 1979, pendant la Révolution islamique, et ont également assisté à ses funérailles 10 ans plus tard.

Un estimé à 1 million en 2020 pour les processions pour les défunts Le général des Gardiens de la révolution Qassem Soleimani, tué lors d’une frappe de drone américain à Bagdad. Lors de cette cérémonie, Khamenei a ouvertement pleuré sur le cercueil de Soleimani aux côtés de Raisi. Mercredi, Khamenei semblait calme, même s’il a ensuite serré dans ses bras les membres de la famille des morts en sortant.

Si Raïssi, Ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et d’autres attirent la même foule restent en question, d’autant plus que Raïssi est décédé dans un accident d’hélicoptère, a remporté son poste lors de l’élection présidentielle avec le plus faible taux de participation de l’histoire du pays et a présidé une répression radicale contre toute dissidence.

Les procureurs ont déjà mis en garde les gens contre toute manifestation publique de célébration de sa mort et une forte présence des forces de sécurité a été constatée dans les rues de Téhéran depuis l’accident.

Raisi, 63 ans, avait été évoqué comme successeur possible du guide suprême iranien, Khamenei, 85 ans. La seule autre personne suggérée était Mojtaba, le fils de Khamenei, âgé de 55 ans. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que le poste soit attribué à un membre de la famille, en particulier après que la révolution a renversé la monarchie héréditaire Pahlavi du Shah.

Pendant ce temps, un responsable iranien a proposé une nouvelle explication de l’accident de dimanche, alimentant encore davantage la théorie à l’origine de l’accident à cause du mauvais temps. Gholamhossein Esmaili, qui voyageait dans l’un des deux autres hélicoptères de l’entourage de Raïssi, a déclaré à la télévision d’État que le temps était clément lorsque l’avion a décollé. Mais l’hélicoptère de Raïssi a disparu dans des nuages ​​épais et les autres n’ont pas pu atteindre l’avion par radio, les obligeant à atterrir dans une mine de cuivre voisine.

Ni Amirabdollahian ni un garde du corps à bord n’ont répondu aux appels, mais le chef de la prière du vendredi de Tabriz, Mohammad Ali Ale-Hashem, a répondu d’une manière ou d’une autre à deux appels téléphoniques, a déclaré Esmaili. On ne sait pas pourquoi l’Iran n’a pas pu suivre le signal du téléphone.

« Lorsque nous avons trouvé le lieu de l’accident, l’état des corps a indiqué que l’ayatollah Raïssi et d’autres compagnons étaient morts sur le coup mais Ale-Hashem… (est mort) après plusieurs heures », a-t-il déclaré.

Joseph Krauss, rédacteurs d’Associated Press, à Dubaï, aux Émirats arabes unis ; Samy Magdy au Caire ; et Munir Ahmed et Riazat Butt à Islamabad ont contribué à ce rapport.