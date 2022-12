L’Iran organise des funérailles pour les soldats tués dans la guerre en Irak des années 1980

Commentez cette histoire Commentaire

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Des milliers d’Iraniens ont assisté mardi aux funérailles organisées par l’État pour 400 soldats tués dans la guerre Iran-Irak des années 1980. Le président iranien, quant à lui, s’en est pris aux États-Unis et à ses alliés, les accusant de fomenter des manifestations antigouvernementales qui se déroulent en Iran depuis plus de trois mois. Des cercueils contenant les restes de «martyrs non identifiés» ont été drapés de drapeaux iraniens et transportés lors de processions de masse. Pour de nombreuses familles iraniennes, le douloureux héritage du conflit s’éternise dans une attente continue de nouvelles d’êtres chers toujours “disparus”.

En janvier, 250 soldats iraniens tués dans la guerre de 1980-1988 ont été enterrés lors de cérémonies similaires.

L’Iran est secoué par des manifestations de masse depuis la mi-septembre suite à la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après avoir été détenue par la police des mœurs du pays.

Les protestations se sont rapidement transformées en appels au renversement de la théocratie iranienne, établie après la révolution islamique de 1979, marquant l’un des plus grands défis au régime clérical iranien depuis plus de quatre décennies.

Au moins 507 manifestants ont été tués et plus de 18 500 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas publié de chiffres sur les personnes tuées ou arrêtées.

Dans la capitale, Téhéran, le dernier adieu mardi a rendu hommage à 200 soldats dont les restes ont été récemment retrouvés sur les anciens champs de bataille le long de la frontière irako-iranienne. Des funérailles ont eu lieu pour 200 autres soldats dans d’autres villes et villages d’Iran. Aucun des soldats n’a été identifié et leurs restes devaient être enterrés en tant que “martyrs inconnus” lors de funérailles de masse.

De l’extérieur de l’Université de Téhéran, des camions remplis de cercueils ont traversé les rues. Des hommes et des femmes en noir se pressaient dans les cercueils, beaucoup pleurant ceux qui ont été perdus dans la guerre sanglante et dans l’impasse déclenchée par Saddam Hussein en Irak et son parti Baath en 1980.

L’Iran et l’Irak échangent sporadiquement les restes de soldats récupérés sur un territoire frontalier qui a été témoin de combats majeurs pendant la guerre, qui a fait plus d’un million de victimes des deux côtés.

La télévision d’État iranienne a déclaré que les restes enterrés mardi étaient ceux de soldats tués sur quatre champs de bataille, dont deux endroits à l’intérieur de l’Irak. En plus du drapeau iranien, de nombreuses personnes portaient également des photographies d’un haut général iranien, Qassem Soleimani, qui a été tué par une frappe de drone américain en janvier 2020 à Bagdad.

Le président Ebrahim Raisi et d’autres hauts responsables ont assisté aux cérémonies et ont rendu hommage aux “martyrs”, affirmant qu’ils contribuent à améliorer l’esprit de la nation, selon les médias.

S’exprimant lors de la cérémonie, Raisi a déclaré que les efforts des ennemis de la nation – une référence aux États-Unis et à leurs alliés – avaient cherché à “faire pression sur l’Iran lors des récentes manifestations” mais avaient échoué. Les autorités iraniennes ont imputé les troubles à leurs adversaires étrangers, dont les États-Unis et Israël.

“Lors des récentes émeutes, l’arrogance (des États-Unis et de ses alliés) s’est manifestée dans toute sa force”, a déclaré Raisi, mais “toutes les pressions contre la République islamique étaient vouées à l’échec”.

Plus tôt en décembre, l’Iran a exécuté deux prisonniers, tous deux âgés de 23 ans et inculpés en lien avec les manifestations de masse. Le premier était Mohsen Shekari, accusé par un tribunal iranien d’avoir bloqué une rue à Téhéran et d’avoir attaqué un membre des forces de sécurité du pays avec une machette.

Le second était Majidreza Rahnavard, dont le corps a été laissé pendu à une grue de construction comme un horrible avertissement pour les autres. Les autorités ont allégué que Rahnavard avait poignardé deux membres de sa force paramilitaire. Les exécutions ont provoqué un tollé international. Selon certaines informations, des dizaines d’autres personnes seraient toujours sur la liste des exécutions.