L’Iran organise des funérailles collectives pour les officiers de la Garde tués en Syrie

TÉHÉRAN, Iran – Les personnes en deuil se sont rendues dans les rues de Téhéran jeudi pour rendre hommage à plusieurs officiers iraniens tués en Syrie, un témoignage du coût humain de l’implication de l’Iran dans la guerre civile et une démonstration publique de ferveur nationaliste alors que les pourparlers sur le nucléaire reprennent à Vienne. Les restes des membres paramilitaires des Gardiens de la révolution ont été récemment retrouvés à Khan Tuman, un village à environ 15 kilomètres au sud d’Alep, la plus grande ville de Syrie qui a été pendant des années la ligne de front la plus importante de la guerre.

La Garde a identifié les cinq combattants décédés, fournissant peu de détails sur leur mort à l’exception du général Abdollah Eskandari – un commandant décoré qui est devenu connu sous le nom de “général sans tête” après sa capture et sa décapitation par les rebelles syriens en mai 2014. Leurs corps ont été rapatrié après un long processus de récupération et d’analyse ADN.

L’Iran admet de plus en plus de victimes depuis qu’il est intervenu pour sauver le gouvernement du président syrien Bashar Assad, une présence terrestre qui a coïncidé avec la campagne aérienne de la Russie et a aidé Assad à reprendre le contrôle de la majeure partie du pays. Bien que l’Iran n’ait reconnu que ses forces ont un rôle consultatif, des dizaines de soldats iraniens ont été tués en combattant le groupe État islamique et d’autres extrémistes en Syrie.

Des marches funéraires ont parcouru les villes du pays cette semaine, commençant lundi dans la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays, avant de se déplacer vers le sud, ramenant le corps de chaque officier à son lieu de naissance pour l’inhumation.

Les milliers de personnes qui se sont rassemblées dans les rues de Téhéran jeudi soir ont agité des drapeaux rouges pour marquer l’Ashoura, une commémoration de la mort au 7e siècle du petit-fils du prophète Mahomet Hussein, une figure vénérée de l’islam chiite. Les chants de “Mort à l’Amérique” et “Mort à Israël” ont retenti dans la foule.

Dans un discours, le commandant de la Garde, le général Hossein Salami, a salué le retour des restes des combattants et la survie du gouvernement d’Assad.

« Nous voulions que le système (d’Assad) demeure, mais les États-Unis, l’Europe et le monde arabe n’en voulaient pas. Maintenant, voyez qui reste dans le pays », a déclaré Salami.

Pendant ce temps, le ministère iranien des Renseignements a déclaré que les autorités avaient arrêté 10 suspects liés au groupe État islamique qui avaient planifié des attaques à divers endroits à travers l’Iran lors des rassemblements d’Ashoura prévus la semaine prochaine. Deux agents ont été blessés lors de fusillades avec des militants présumés dans le sud et l’ouest du pays, a ajouté le ministère.

Les chiites iraniens vénèrent les morts, en particulier leurs martyrs tués au combat, de sorte que les funérailles des officiers de la Garde offrent un moyen d’évaluer l’opinion publique et de rallier le soutien à la théocratie en une période de crise politique et économique.

Les pourparlers pour relancer l’accord nucléaire en lambeaux de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales ont repris jeudi à Vienne après une impasse de plusieurs mois, apparemment un ultime effort pour sauver le processus diplomatique de l’effondrement. Les perspectives d’une percée se sont assombries alors que l’Iran progresse rapidement dans ses travaux nucléaires sous une surveillance internationale de plus en plus réduite et que l’opposition politique à l’accord monte à Washington.

Pendant ce temps, l’économie iranienne chancelle sous de lourdes sanctions quatre ans après que l’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord historique, qui accordait un allégement des sanctions à Téhéran en échange de restrictions strictes à son programme atomique.