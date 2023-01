L’Iran organise des exercices militaires de premier plan dans une voie navigable pétrolière majeure dans la “guerre avant la guerre”

L’Iran a organisé vendredi des exercices militaires de haut niveau dans le cadre d’un effort conjoint impliquant des forces aériennes, maritimes et terrestres, dans ce qu’un général de division a qualifié de “guerre avant la guerre” alors qu’il s’exprimait contre la menace que représentent Israël et les États-Unis.

Les exercices, organisés dans le détroit d’Ormuz, qui transporte environ 25% du pétrole mondial, ont été surnommés “Zolfaghar-1401” et impliquaient des commandos, de l’infanterie aéroportée, des drones, divers avions et sous-marins, selon des rapports locaux.

Les exercices ont été organisés pour “améliorer la préparation à faire face aux menaces étrangères et à toute éventuelle invasion”, a rapporté le Middle Eastern Eye.

LAVROV EN RUSSIE REVENDIQUE UNE COURSE AUX ARMEMENTS « IRRÉVERSIBLE » AVEC L’IRAN SI L’ACCORD NUCLÉAIRE N’EST PAS ATTEINTE

Cependant, alors que l’Iran organise fréquemment des exercices militaires, l’exercice s’est déroulé dans un contexte de tension accrue avec l’Occident, en particulier les États-Unis et son allié Israël.

Le général de division iranien Gholam Ali Rashid a déclaré que les exercices avaient eu lieu parce que Téhéran “veut[s] nos ennemis sachent que nous sommes prêts.

Rashid a mis en garde les États-Unis et toute autre nation contre le soutien à Israël et a considéré Jérusalem comme sa menace numéro un.

ISRAËL CRAIGNE QUE BIDEN VEUT TOUJOURS UN ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE EN IRAN, MAIS LES ÉTATS-UNIS RÉCLAMENT UN ACCORD “PAS À L’AGENDA”

“Le régime sioniste est la première priorité en tant que menace pour la sécurité nationale de l’Iran”, a-t-il déclaré vendredi à l’agence de presse iranienne Mizan en marge des exercices.

Rashid a déclaré qu’il est supposé qu’Israël travaille en coordination avec les États-Unis et a menacé que tout pays qui aide Israël pourrait être soumis à la Force Al-Qods de Téhéran – une branche du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran. serait responsable pour les opérations extraterritoriales militaires et clandestines.

“Nous sommes la génération de la guerre, et nous avons appris la guerre avec la guerre”, a-t-il déclaré. “Nous espérons que l’ennemi ne cherchera pas à tester notre volonté et notre force car il n’en supportera certainement pas les coûts.”

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION FOX NEWS

L’Iran s’oppose depuis longtemps à la présence de la marine américaine dans la région, et plusieurs affrontements ont eu lieu entre les militaires occidentaux, les compagnies maritimes et l’Iran concernant le transport du pétrole et les sanctions internationales.

L’amiral Habibollah Sayyari aurait déclaré au responsable de l’agence de presse IRNA que les forces étrangères dans la région devaient partir “afin que les pays de la région puissent établir la stabilité et la paix dans leur voisinage”.