L’Iran organise des élections présidentielles, le chef suprême Khamenei encourage les gens à voter

Vendredi, des bureaux de vote ont ouvert dans tout l’Iran, avec environ 60 millions de personnes éligibles pour voter. Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a été le premier à voter, en exhortant tout le monde à voter.

« Chaque vote compte… venez voter et choisissez votre président… c’est important pour l’avenir de votre pays », dit Khamenei.

Le président sortant, Hassan Rouhani, a appelé les citoyens à « rendez nos amis… tous les Iraniens heureux et nos ennemis déçus » en affichant un taux de participation élevé.

L’élection ne devrait pas être très intrigante, le chef du pouvoir judiciaire iranien et proche allié de Khamenei, Ebrahim Raisi, devant remporter une solide victoire. Hardliner Raisi s’est également présenté en 2017, perdant par une large marge de près de 20 % face au président sortant, Rouhani, qui n’a pas le droit de se représenter en raison de limitations légales autorisant deux mandats consécutifs de quatre ans, qu’il a déjà exercés.

Raisi fait déjà l’objet de sanctions imposées à l’Iran par Washington. Le haut responsable a été pris pour cible par les États-Unis après avoir été nommé chef du pouvoir judiciaire en 2019, Washington l’accusant d’avoir participé à l’exécution de prisonniers politiques dans les années 1980 et à la répression des troubles à la fin des années 2000.

Alors que plus de 600 personnes ont soumis des offres au Conseil des gardiens, un panel de 12 membres directement sous Khamenei, seuls sept candidats ont été retenus.

Le panel a disqualifié des poids lourds politiques tels que Mahmoud Ahmadinejad, qui a été président de 2005 à 2013, ainsi que l’ancien président du parlement, le conservateur Ali Larijani.

Les décisions du conseil contre certains des candidats présidentiels ont été critiquées par Khamenei lui-même. Le guide suprême a déclaré que certaines des disqualifications étaient injustes, exhortant le panel à annuler certaines des décisions.

« Certains candidats ont été lésés. Ils ont été accusés de choses fausses qui se sont malheureusement propagées sur Internet également. Protéger l’honneur des gens est l’un des enjeux les plus importants. J’appelle les organes responsables à restaurer leur honneur », Khamenei a déclaré plus tôt ce mois-ci. Le Conseil des gardiens, cependant, a déclaré que ses décisions étaient définitives et n’a annulé aucune des interdictions.

