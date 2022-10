L’Iran nomme les pays derrière les émeutes

Les troubles anti-gouvernementaux étaient “un dessein” de Washington et de Tel-Aviv, a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei

Dans sa première déclaration publique après des semaines de violentes manifestations à travers l’Iran, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a accusé les États-Unis et Israël d’avoir incité aux troubles, avec l’aide de “Iraniens traîtres à l’étranger”.

“Je dis explicitement que ces émeutes et cette insécurité étaient un dessein des États-Unis et du faux régime sioniste d’occupation et de ceux qui sont payés par eux” Khamenei a déclaré lundi à des officiers diplômés d’une académie de police à Téhéran. L’ayatollah a également accusé “Iraniens traîtres à l’étranger”, arguant que les États-Unis et leurs alliés estiment que l’Iran “progresse vers une puissance à grande échelle et ils ne peuvent pas tolérer cela.”

Des manifestations ont éclaté dans les villes et villages d’Iran il y a plus de deux semaines, à la suite du décès de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue. Amini avait été arrêté pour avoir porté un “non conforme” hijab.

La famille d’Amini insiste sur le fait qu’elle a été battue à mort tandis que les autorités iraniennes affirment qu’elle est morte d’une crise cardiaque. UN vidéo publié par les forces de l’ordre montre prétendument qu’Amini s’effondre dans le hall d’un poste de police alors qu’il se tient seul.

Alors que les politiciens et les journalistes occidentaux ont exprimé leur soutien aux manifestations, Téhéran a allégué une implication plus directe. Après l’arrestation de neuf citoyens européens la semaine dernière pour avoir prétendument “traçage” émeutes, le ministère iranien des Renseignements a affirmé que les manifestations étaient en grande partie alimentées par des citoyens étrangers et des membres de l’Organisation Mojahedin-e-Khalq, un groupe de dissidents iraniens opérant actuellement depuis l’Albanie.

Le ministère a également allégué que les émeutes avaient été organisées avec le “Implication directe des gouvernements américain et britannique et de leurs partisans saoudiens.”

Bien que ces allégations d’implication du gouvernement ne puissent être vérifiées, le National Endowment for Democracy, soutenu par la CIA, finance l’opposition en Iran depuis plusieurs années et est actuellement promouvoir l’un de ses bénéficiaires de subventions en tant que source de couverture faisant autorité sur les manifestations.

Le gouvernement iranien affirme que 41 personnes sont mortes lors des manifestations, parmi lesquelles des agents des forces de l’ordre. Amnesty International évalue le bilan à 52 morts.