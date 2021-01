«Nous nous sommes habitués à de telles accusations. . . mais s’il y a une situation d’otage, c’est le gouvernement coréen détenant 7 milliards de dollars qui nous appartient qui est retenu en otage pour des raisons non fondées », a déclaré le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiei aux journalistes lors d’une conférence de presse diffusée en direct en ligne.

La Corée du Sud a appelé mardi l’ambassadeur d’Iran à exiger que Téhéran libère le pétrolier Hankuk Chemi et ses 20 membres d’équipage, et elle a envoyé un destroyer naval dans la région stationnée dans le détroit d’Ormuz pour des opérations anti-piraterie.

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a déclaré mardi qu’elle faisait des efforts diplomatiques pour libérer le pétrolier et avait contacté son homologue à Téhéran.

Séoul envoie également une délégation diplomatique « au niveau du travail » à Téhéran dès que possible, a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères Choi Young-sam, tandis qu’une visite prévue du vice-ministre des Affaires étrangères se poursuit également dimanche.

L’ambassadeur iranien semblait minimiser l’incident. Il a déclaré au département d’Etat que le navire avait été saisi pour des raisons « techniques » liées à la pollution de l’environnement et qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter pour la sécurité des marins, selon le porte-parole Choi.

«S’il s’agissait vraiment de pollution marine, comme on dit, la Garde côtière devrait d’abord s’approcher du navire», a déclaré Lee Chun-hee, directeur de Taikun, par téléphone. « Mais au lieu de cela, des soldats armés se sont approchés de l’équipage et leur ont dit de faire l’objet d’une enquête. »

Le Parti démocrate au pouvoir en Corée du Sud a été plus franc que le gouvernement.

« Nous exhortons l’Iran à libérer notre navire et nos marins dès que possible », a déclaré le porte-parole Huh Young. Les menaces à la sécurité et à la vie du peuple sud-coréen ne peuvent être tolérées.