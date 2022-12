L’Iran nie l’abolition de la “police de la moralité” alors que la grève de trois jours commence

Une femme passe devant des magasins fermés le long de la rue Satarkhan à Téhéran, la capitale iranienne, le 5 décembre 2022. Atta Kenaré | AFP | Getty Images

Certains médias occidentaux sont confrontés à des réactions négatives de la part d’activistes iraniens suite aux gros titres publiés dimanche disant que l’Iran abolissait sa “police de la moralité”. La nouvelle – une interprétation d’un commentaire d’un responsable iranien lors d’une conférence de presse – s’est avérée tout sauf tranchée. Les médias officiels du pays l’ont depuis démenti. De nombreux militants anti-gouvernementaux iraniens pensent maintenant qu’il détournera l’attention de trois jours de grèves majeures à travers le pays. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Le procureur général iranien Mohammad Jafar Montazeri, interrogé ce week-end sur les raisons pour lesquelles la « police de la moralité » du pays, ou Gasht-e Irshad, était devenue inactive, a répondu : « La police de la moralité n’a rien à voir avec le système judiciaire, et la même institution qui établi, il l’a maintenant fermé.” Il a ajouté que “la justice continuera à surveiller les comportements sociaux”. La question reflète l’expérience de nombreux Iraniens qui disent n’avoir pas vu la police des mœurs dans les rues depuis le début des manifestations antigouvernementales à travers le pays à la mi-septembre. Ils ont été déclenchés par la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs après son arrestation pour avoir prétendument porté son foulard de manière inappropriée. Cette branche de la police est responsable de l’application de la loi iranienne sur le foulard obligatoire et d’autres mesures strictes qui affectent de manière disproportionnée les femmes.

Un groupe d’étudiants a brûlé des voiles en signe de protestation. Manifestation devant l’ambassade d’Iran organisée par des étudiants iraniens vivant à Rome pour protester contre la violence du régime iranien et contre la mort de Mahsa Amini. Ce qui rend ces conditions économiques plus “difficiles à supporter” pour les jeunes, c’est qu’ils sont “plus éduqués” que leurs homologues plus âgés qui sont ceux qui dictent les règles et dirigent le pays, selon un professeur de Virginia Tech. Matteo NardonePacific Press | Fusée lumineuse | Getty Images

Mais lorsque plusieurs médias occidentaux tels que le Wall Street Journal et le New York Times se sont emparés de la citation pour faire la une des journaux affirmant que la police des mœurs iranienne avait été abolie, les militants iraniens et les analystes du pays ont répondu par un torrent de critiques. La déclaration du procureur général n’a aucun effet sur la politique actuelle, ont-ils dit, et il n’a aucune autorité sur cette branche particulière de l’application de la loi. De plus, les branches supérieures du gouvernement iranien ne l’ont pas confirmé et les médias d’État iraniens ont nié toute abolition de la police des mœurs. “Aucun responsable de la République islamique d’Iran n’a confirmé la fermeture de la patrouille de l’Irshad”, a déclaré dimanche soir un article de la chaîne officielle iranienne en langue arabe Al Alam.

Un manifestant tient un portrait de Mahsa Amini lors d’une manifestation de soutien à Amini, une jeune Iranienne décédée après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs de la République islamique, sur l’avenue Istiklal à Istanbul le 20 septembre 2022. Ozan Kose | AFP | Getty Images

Il a ajouté que “l’impression maximale qui peut être tirée” du commentaire de Montazeri est que la police de la moralité et sa branche du gouvernement, le judiciaire, ne sont pas liés. De nombreux manifestants iraniens et ceux qui soutiennent les manifestations à l’étranger craignent que les gros titres ne soient trompeurs et donnent la fausse impression que le gouvernement islamique pur et dur de l’Iran fait de véritables concessions aux manifestants. Au lieu de cela, le gouvernement a annoncé plusieurs autres exécutions de personnes ayant pris part aux manifestations. Les groupes de défense des droits disent que plus de 450 personnes ont été tuées dans la répression de l’État jusqu’à présent, tandis que les responsables iraniens affirment que plus de 300 personnes ont été tuées dans les troubles.

Plusieurs militants et chercheurs iraniens ont utilisé les mots “trompeur”, “fausses nouvelles” et “honte à vous” dans leurs publications sur les réseaux sociaux critiquant certains grands médias occidentaux pour leurs gros titres affirmant que la police des mœurs avait été abolie. “Tellement incroyable le nombre de médias qui utilisent la ligne” L’Iran abolit la police des mœurs “basée sur une citation alambiquée d’un responsable”, a écrit Borzou Daragahi, le correspondant international de The Independent, sur Twitter. “En réalité, la police des mœurs est inactive depuis le début des manifestations, mais il n’y a pas de nouvelles substantielles sur leur avenir.” “Les informations selon lesquelles le régime de Khamenei a aboli la ‘police de la moralité’ sont de fausses nouvelles”, a écrit dimanche Kasra Aarabi, responsable du programme Iran à l’Institut Tony Blair pour le changement global, dans un post sur Twitter. “Cette désinformation a été propagée aujourd’hui pour détourner l’attention des médias des 3 jours de grandes manifestations en Iran qui commencent tomo. Pourquoi les médias grand public ont-ils ignoré ce contexte ?” Nicole Najafi, écrivaine et militante, a écrit dans un post Instagram : “Les lois et les punitions concernant les femmes n’ont pas changé. Même s’ils ont aboli la police des mœurs, cela n’a aucun sens, car les Iraniens veulent que le régime disparaisse… c’est comme si Poutine disait qu’il a offert un dîner gratuit aux soldats ukrainiens en guise d’offrande de paix. PAS DE DÉS. Les manifestations secouent l’Iran depuis plus de 70 jours maintenant dans ce qui est devenu le plus grand défi lancé au gouvernement depuis des décennies. Contrairement aux précédents mouvements de protestation en Iran dirigés contre des questions telles que les élections, le niveau de vie ou une loi spécifique, les manifestations actuelles exigent directement le retrait de la République islamique, qui a été installée en tant que gouvernement théocratique après la révolution islamique iranienne en 1979.

Trois jours de grève

Le mouvement de protestation iranien a lancé lundi un effort concerté pour organiser trois jours de grève, avec des informations faisant état de milliers d’entreprises fermées dans plusieurs régions du pays. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des rangées de magasins fermés. Les enseignants, les ouvriers d’usine et les étudiants organisent également des grèves et des sit-in, selon le journal londonien Iran International. CNBC n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante les images. “Des grèves à l’échelle nationale, en particulier dans des secteurs clés, pourraient être utilisées pour donner du temps aux manifestants tout en créant le chaos et des problèmes financiers pour l’État”, a déclaré Behnam Ben Taleblu, expert iranien et chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties. CNBC.

Des manifestants iraniens descendent dans les rues de la capitale Téhéran lors d’une manifestation pour Mahsa Amini le 21 septembre, quelques jours après sa mort en garde à vue. AFP | Getty Images