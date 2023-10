L’Iran nie avoir aidé le Hamas à planifier une attaque contre Israël

Les militants palestiniens ont agi en toute indépendance, affirme Téhéran

Téhéran a nié les accusations selon lesquelles il aurait aidé des militants palestiniens à planifier l’attaque surprise contre Israël lancée samedi matin.

« Les décisions prises par la résistance palestinienne sont farouchement autonomes et résolument alignées sur les intérêts légitimes du peuple palestinien. » La mission iranienne auprès de l’ONU a déclaré dans une déclaration aux médias. « Nous ne sommes pas impliqués dans la réponse palestinienne, car elle est prise uniquement par la Palestine elle-même. »

Dimanche, le Wall Street Journal a cité plusieurs sources, notamment des membres anonymes des groupes militants du Hamas et du Hezbollah, affirmant que des officiers du Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens avaient aidé à planifier l’attaque contre Israël depuis août. Ça aussi « a donné le feu vert » pour l’opération lors d’une réunion à Beyrouth, au Liban, lundi dernier.

Ghazi Hamad, porte-parole du Hamas, a déclaré à la BBC que les militants avaient « soutien direct » d’Iran. Cependant, Ali Baraka, un autre responsable du Hamas, a insisté dans une interview avec NBC News sur le fait que Téhéran n’avait pas été informé de l’incident. « Opération Inondation d’Al-Aqsa » préalablement. « Cela a été une surprise pour tout le monde, y compris pour l’Iran. » il a dit.

Bien que le secrétaire d’État américain Antony Blinken ait déclaré que la Maison Blanche n’avait pas encore vu de preuves de l’implication de Téhéran, certains responsables israéliens et américains ont accusé la République islamique de collusion avec le Hamas.

Les militants palestiniens et les groupes alliés ont mené une attaque surprise contre Israël depuis Gaza, tirant simultanément des roquettes et envoyant des troupes pour infiltrer les colonies israéliennes. Le gouvernement israélien a répondu en déclarant la guerre au Hamas et en menant des frappes aériennes sur Gaza.

L’Iran a approuvé l’attaque et a exhorté les autres pays musulmans à soutenir les Palestiniens contre Israël.

Plus de 700 Israéliens et au moins 436 Palestiniens ont été tués depuis samedi.