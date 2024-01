L’Iran n’est pas le marionnettiste régional que beaucoup pensent et risque de perdre le contrôle si la crise actuelle s’aggrave.

Malgré l’aveu récent du président américain Joe Biden, que la campagne conjointe de frappes aériennes entre les États-Unis et le Royaume-Uni contre les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen était Ca ne fonctionne pasles deux alliés ont mené le 22 janvier leur huitième série de bombardements contre les positions des Houthis. Un porte-parole du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, dit aux journalistes que l’action militaire était accompagnée d’une diplomatie visant à « exercer une pression diplomatique sur l’Iran pour qu’il cesse de soutenir les activités des Houthis ».

La campagne de bombardement américano-britannique est intervenue en réponse aux attaques répétées des Houthis contre des navires dans la mer Rouge, qui, selon eux, visent à cibler les navires israéliens ou le trafic maritime à destination d’Israël, en réponse à l’action militaire israélienne contre le Hamas à Gaza.

Tout cela arrive à un moment précaire pour la région. Le Hezbollah, le « Parti de Dieu » libanais, renforce sa présence à la frontière sud du Liban avec Israël. La Jordanie a mené des frappes aériennes contre des trafiquants de drogue présumés en Syrie. Des tensions dans Baloutchistan – à la frontière de l’Iran et du Pakistan – s’intensifient. L’Iran et ses alliés en Irak et en Syrie poursuivent leurs attaques régulières contre les bases américaines dans la région. Et l’assaut israélien incessant contre le Hamas à Gaza se poursuit, au prix d’un coût énorme – principalement pour les civils palestiniens.

Si certains peuvent considérer le Moyen-Orient et rejeter tout semblant d’ordre dans la région, la réalité est plutôt différente. Bien que la région ait traversé deux décennies tumultueuses depuis que les attentats du 11 septembre à New York ont ​​déclenché la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis et l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak, les structures sous-jacentes qui régulent la vie restent en grande partie en place. D’une manière générale, les États souverains restent intacts – même si la souveraineté territoriale de l’Irak et du Yémen est remise en question –, de même qu’un fort courant autoritaire, des armées puissantes et le rôle des États-Unis dans la région.

Le 7 octobre change la donne

Les choses ont beaucoup évolué depuis le début de l’année 2023, qui laissait espérer une amélioration progressive de la sécurité régionale. L’année a commencé par un accord de normalisation entre l’Arabie Saoudite et l’Iran tandis que, grâce à la signature des accords d’Abraham en 2020, il y avait aussi la perspective d’une normalisation des relations entre les Saoudiens et les Israéliens. Le royaume semblait désireux de suivre l’exemple de ses voisins Bahreïn et des Émirats arabes unis en établissant pour la première fois des relations avec Israël.

Pendant ce temps, la poursuite des pourparlers de paix entre L’Arabie Saoudite et les Houthis a donné l’espoir de mettre fin à la longue guerre civile au Yémen. En conséquence, il y avait des raisons d’espérer (du moins provisoirement) une nouvelle ère de politique régionale, motivée par les intérêts économiques.

Tout cela a changé avec les attaques du Hamas du 7 octobre en Israël et la réponse israélienne à Gaza, qui semblent – ​​du moins pour l’instant – avoir anéanti tout espoir de réchauffement des relations entre Israël et les nations arabes.

L’« axe de la résistance »

Les relations régionales de l’Iran

Contrairement à ses voisins arabes, la République islamique d’Iran exprime depuis longtemps son soutien à la cause palestinienne, en s’appuyant sur les idées de martyre et de résistance trouvées au sein de l’islam chiite – dont l’Iran cherche depuis longtemps à être reconnu comme le chef idéologique – pour soutenir cette position. Cette approche idéologique a aidé Téhéran à entretenir des relations avec des groupes de la région qui se positionnent contre Israël et les États-Unis.

Cet axe est directement en contradiction avec les principes dominants de la politique au Moyen-Orient. Il fonctionne comme un collectif transnational d’acteurs non étatiques violents opposés aux États-Unis, à Israël et aux États arabes sunnites qui entretiennent des relations avec Washington et des relations normalisées avec Israël.

Au cours des deux dernières décennies, les dirigeants arabes ont présenté l’Iran comme un acteur malveillant au Moyen-Orient, cherchant à déstabiliser la région pour poursuivre ses propres objectifs. L’Iran se positionne comme un infâme marionnettiste, le patron d’un réseau mandataire dont les éléments constitutifs exécutent ses ordres.

La réalité est cependant plus complexe. Un examen plus attentif des relations entre l’Iran et les Houthis révèle cette complexité. Contrairement au Hezbollah, formé sous la direction de l’Iran au début des années 1980, le mouvement Houthi est né d’un conflit sectaire. Les Houthis du Yémen sont issus d’un groupe fort Zaydi tradition au nord du Yémen, ce qui les a placés en conflit direct avec les Salafis qui dominait le gouvernement national (reconnu internationalement).

Il est généralement admis que les Houthis se procuraient des armes auprès de sources yéménites jusqu’à la fin des années 2000, lorsque l’Iran a senti l’opportunité d’accroître son influence dans la région à un coût relativement faible.

Mais depuis, des tensions entre les Houthis et l’Iran sont apparues autour de différences ethniques, linguistiques et doctrinales. Même si tous deux sont chiites, les Houthis sont Zaydi et l’Iran est Douze. La différence, bien que subtile, est significative. Même si l’Iran a été une source d’inspiration (et de financement) pour les dirigeants houthis, les Zaydis ne suivent pas les ayatollahs pour obtenir des conseils théologiques ou politiques. Il est important de noter qu’ils ne sont pas non plus redevables à Téhéran pour chacune de leurs actions.

Tout comme dans le cas des relations entre l’Iran et le Hezbollah, il existe de nombreux cas de frictions entre les Houthis et la République islamique, dus à des tensions ethniques, à des schismes sectaires et à des aspirations géopolitiques.

Le pragmatisme iranien

Il est également important de comprendre que malgré les apparences et la manière dont il est souvent représenté en Occident, l’Iran est un État profondément pragmatique, comme le montrent ses tentatives de normalisation des relations avec l’Arabie saoudite et d’autres États du Golfe ces dernières années. Ainsi, même si Téhéran et ses alliés se sont engagés dans des escarmouches de faible intensité avec les États-Unis et Israël, ils ont pris soin de maintenir ces actes de violence en dessous d’un seuil susceptible de conduire à une escalade.

Cela dit, il ne fait aucun doute que nous vivons une période très dangereuse au Moyen-Orient. Alors que la situation à Gaza et dans la mer Rouge se détériore et sur fond d’escarmouches incessantes entre les Forces de défense israéliennes et le Hezbollah au Liban, le grand nombre d’éléments mobiles dans ce tableau signifie que la situation pourrait facilement échapper au contrôle de tous.

Comme l’histoire récente nous l’a montré, malgré la myriade de défis et de perturbations de toutes parts, la diplomatie peut fonctionner. Aujourd’hui plus que jamais, il faut lui donner une chance.