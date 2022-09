L’Iran ne voit aucune différence entre Biden et Trump

Le président Ebrahim Raisi n’a aucun intérêt à rencontrer son homologue américain Joe Biden

Le président iranien Ebrahim Raisi ne pense pas qu’une conversation en face à face avec Biden en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York serait d’un quelconque avantage pour son pays ou pourrait en quelque sorte aider à relancer l’accord historique de 2015 sur le nucléaire.

“Je ne pense pas qu’une telle rencontre se produirait… Je ne pense pas qu’avoir une rencontre ou une conversation avec lui serait bénéfique”, a-t-il ajouté. Raïsi Raconté La journaliste de CBS Lesley Stahl dans une interview de 60 minutes diffusée dimanche. Raisi et Trump devraient s’adresser à l’AGNU la semaine prochaine, mais une rencontre entre les deux dirigeants n’a jamais été officiellement à l’ordre du jour.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait voir des différences entre l’administration Biden et celle de son prédécesseur Donald Trump, Raisi a noté que du point de vue de Téhéran, il n’y en avait pas, en particulier en ce qui concerne l’accord nucléaire officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA).

“La nouvelle administration aux États-Unis, ils prétendent qu’ils sont différents de l’administration de Trump… Mais nous n’avons été témoins d’aucun changement dans la réalité”, a-t-il ajouté. a déclaré le dirigeant iranien.

Lire la suite Blinken s’inquiète de l’accord sur le nucléaire iranien

L’accord nucléaire initial signé en 2015 par l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – ainsi que la Russie, la Chine et l’UE – a vu Téhéran accepter certaines restrictions sur son industrie nucléaire en échange de l’assouplissement des sanctions économiques et d’autres incitatifs.

En 2018, l’accord a cependant été torpillé par les États-Unis sous le président de l’époque, Donald Trump, qui s’en est retiré unilatéralement, affirmant qu’il était fondamentalement défectueux, et a réimposé des sanctions à Téhéran. En conséquence, l’Iran a commencé à réduire progressivement certains de ses engagements au titre de l’accord.

Malgré les promesses de campagne de ressusciter l’accord, Biden n’a fait aucun progrès sur la question.

Lire la suite L’Iran reçoit une feuille de route pour rejoindre la Russie et la Chine dans un bloc majeur

Au milieu des efforts pour relancer l’accord, un projet de nouvel accord a été divulgué le mois dernier montrant un processus en quatre étapes commençant par une levée immédiate des sanctions contre des dizaines de banques iraniennes et d’autres entités économiques. L’Iran commencerait également immédiatement à réduire ses activités nucléaires.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a accusé l’Iran de prendre “un pas en arrière” en pourparlers, concluant un accord à court terme sur la question “peu probable.” Le haut diplomate américain faisait référence à la “final” texte de l’accord, qui a été proposé par l’UE le 8 août. Depuis lors, les États-Unis et l’Iran ont échangé plusieurs fois leurs réponses sur la question.