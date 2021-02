L’Iran « ne peut pas agir impunément. Soyez prudent »

Le gardien

Nommé, honteux mais indemne: le prince héritier saoudien épargné par la realpolitik américaine

Analyse: les États-Unis ont sanctionné 76 personnes liées au meurtre de Khashoggi, mais pas Mohammed ben Salmane, futur roi d’un allié stratégique au Moyen-Orient, Mohammed ben Salmane, qui, selon les services de renseignement américains, a « approuvé » le meurtre d’un journaliste dissident, est dans la trentaine, avec de bonnes perspectives d’être le leader saoudien pendant une génération ou plus. Photographie: Amr Nabil / AP Vendredi a été le jour où la volonté vantée de Joe Biden de remettre les droits de l’homme au centre de la politique étrangère américaine s’est écrasée, comme le font habituellement de telles actions, dans le mur de briques de la realpolitik de grande puissance. Comme elle l’avait promis, la nouvelle administration obéit à la loi édictée par le Congrès et ignorée par son prédécesseur. Il a publié un résumé non classifié de l’évaluation des services de renseignement selon laquelle le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, a «approuvé» le meurtre et le démembrement du réformateur saoudien et chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi. Malgré toutes les affirmations de l’administration Trump selon lesquelles elle ne pouvait pas publier par crainte de révéler les «sources et méthodes» de la CIA, la brève évaluation était une inférence logique à partir de documents accessibles au public. L’escouade de meurtres de 15 membres comprenait sept membres de la garde du corps du prince, dans une monarchie absolutiste exigeant une obéissance absolue. Ce n’était pas un excellent travail de recherche. Cependant, le prince héritier ne figurait pas sur la liste des 76 Saoudiens sanctionnés en vertu de la nouvelle interdiction de Khashoggi dévoilée par le secrétaire d’État, Antony Blinken, imposant des restrictions de visa aux étrangers «menant des activités contre-dissidentes extraterritoriales graves, y compris celles qui répriment, harcèlent , surveiller, menacer ou blesser des journalistes, des militants ou d’autres personnes perçues comme des dissidents pour leur travail ». Utilisée au maximum, l’interdiction de Khashoggi pourrait conduire à des expulsions massives de diplomates et d’autres agents, non seulement d’Arabie saoudite, mais aussi de dictatures comme la Chine, qui ont été fortement impliquées dans l’intimidation de ressortissants chinois et d’Américains chinois vivant aux États-Unis. L’interdiction, cependant, est une réponse générale à un crime très spécifique, dans lequel le cerveau est allé sans punition, en dehors de la dénonciation et de l’humiliation. Le Trésor a gelé les avoirs de l’ancien chef adjoint du renseignement saoudien et bloqué toutes les relations avec la Force d’intervention rapide, connue sous le nom de Tiger Squad, mais son patron et commandant royal, le prince héritier, est resté indemne. De plus, comme l’a observé Kristin Diwan, chercheur principal au Gulf States Institute, avec l’interdiction, l’administration Biden «fait une distinction entre la répression intérieure et sa poursuite à l’étranger», ne punissant explicitement que ces derniers. L’évaluation du renseignement et les mesures punitives ont été un coup de poing, dans lequel le deuxième coup de poing a été tiré, un compromis né de la froide réalité que tout rêve que le roi Salmane rétrograderait d’une manière ou d’une autre Mohammed dans la ligne de succession pour le bien du royaume. était fantaisiste. Le prince héritier est trop bien ancré pour cela, et étant dans la trentaine, il a de bonnes chances d’être le leader saoudien pendant une génération ou plus. Les responsables américains soulignent que chaque administration fait des affaires dans l’intérêt national avec des dirigeants sanglants, à commencer par Vladimir Poutine et Xi Jinping. Ce qui différencie le prince Mohammed, c’est qu’il est censé être un allié stratégique clé au Moyen-Orient. Les États-Unis exploitent cinq bases en Arabie saoudite. Tout en cherchant à relancer l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran (connu sous le nom de JCPOA), l’administration Biden cherche à montrer que ce n’est pas un jeu d’enfant dans la région. La frappe aérienne de jeudi soir contre des miliciens soutenus par Téhéran en Syrie en est la démonstration. Et comme Barack Obama avant lui, il devra au moins chercher le consentement de l’Arabie saoudite ou risquer que la monarchie unisse ses forces dans la région et au Congrès pour saboter tout accord futur. «Si nous voulons sortir les Saoudiens du Yémen, nous aurons besoin de leur coopération, et nous devons travailler avec eux sur le JCPOA», a déclaré Steven Cook du Council on Foreign Relations. «C’est un grand pays important qui est tout simplement très difficile à éviter.» Les personnes déplacées par le conflit reçoivent cette semaine une aide alimentaire offerte par une organisation caritative koweïtienne dans le village de Hays, près de la zone de conflit dans la province de Hodeida, à l’ouest du Yémen. Photographie: Khaled Ziad / AFP / Getty Images Obama a racheté les monarchies du Golfe avec des ventes d’armes record, une tactique que de nombreux responsables américains à l’époque, maintenant dans l’administration actuelle, en sont venus à regretter comme complicité dans les massacres de civils yéménites. L’équipe Biden a cherché à corriger cela en annonçant la fin de l’implication militaire américaine dans la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen, mais là encore il y a une zone grise. Les États-Unis vendront des armes défensives mais pas des armes offensives, mais en réalité, la distinction est sujette à interprétation. La même semaine, l’interdiction de Khashoggi a été dévoilée, la monarchie saoudienne a lancé cette année l’Initiative d’investissement futur, connue sous le nom de «Davos dans le désert» et, de l’avis de tous, les banquiers d’investissement et les magnats du capital-investissement qui sont restés à l’écart dans les années qui ont suivi le massacre de Khashoggi, sont de retour en force. Cette semaine peut être considérée comme celle dans laquelle l’effort pour faire du prince Mohammed un paria a finalement échoué.