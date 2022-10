L’Iran ne parvient pas à réprimer les manifestations du 40e jour alors que des bâtiments gouvernementaux sont attaqués | Nouvelles du monde

Quarante jours de protestation en Iran se sont écoulés mercredi, les manifestants indiquant clairement que leurs demandes de changement sont plus fortes que jamais.

Les tensions se sont poursuivies jeudi, la colère suscitée par la mort d’au moins un manifestant entraînant des attaques contre des bâtiments officiels.

À Mahabad, la mort d’Ismaeil Mauludi, 35 ans, a provoqué des scènes chaotiques alors que les manifestants tentaient de s’introduire dans les bureaux du gouvernement. Le groupe de défense des droits de l’homme basé en Norvège, Hengaw, a déclaré qu’il avait été tué par les forces de sécurité lors des manifestations de mercredi.

On peut voir des manifestants franchir la clôture du périmètre avant de se disperser sous une pluie de coups de feu dans cette séquence partagée par Hengaw.

Alors que des bureaux municipaux ont déjà été pris pour cible lors de ces manifestations, il est rare de voir des manifestations s’intensifier de cette manière en vidéo.

Il fait suite à des manifestations de masse à travers le pays mercredi.

La ville kurde de Saqqez a vu des gens descendre dans la rue tôt dans la journée.

C’était la ville natale et maintenant le lieu de repos de Mahsa Amini, la femme de 22 ans dont la mort a déclenché les troubles qui ont balayé le pays.

Des foules immenses se sont rendues sur la tombe de Mahsa pour marquer les 40 jours depuis sa mort, une étape importante pour les Iraniens car elle marque la fin de la période de deuil traditionnelle.

Les forces iraniennes ont tenté de dissuader les gens de se rassembler sur sa tombe, mais des reportages affiliés à l’État ont nié qu’une importante présence de sécurité ait été rassemblée dans la région.

Cependant, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux suggèrent le contraire.

La première partie du clip montre au moins sept policiers vêtus d’un équipement de protection et portant des boucliers anti-émeute.

Il semble avoir été filmé à l’extrémité ouest de Madar Blvd, qui est situé à côté de l’une des routes principales menant au cimetière d’Aichi où de nombreux manifestants se dirigeaient.

Un groupe plus important portant les mêmes uniformes semble être rassemblé au carrefour lui-même, mais la vidéo s’interrompt avant que nous ayons une vue dégagée.

D’autres images partagées en ligne montrent les forces de sécurité rassemblées sur la place Mydane Dayk, à l’autre bout du boulevard Madar, la veille au soir.

Malgré leurs efforts, des milliers d’Iraniens sont venus.

Selon des médias soutenus par l’Iran, 8 000 personnes ont marché vers le cimetière. Les chiffres fournis par des sources anti-gouvernementales étaient beaucoup plus élevés, indiquant que quelque 35 000 hommes et femmes des villes voisines étaient présents.

Il est difficile de faire des rapports sur le terrain en Iran, mais un outil en ligne peut fournir une indication du nombre de personnes voyageant sur la route principale de 2,85 milles entre Saqqez et le cimetière.

Image:

Les manifestants sont venus de partout à Saqqez ainsi que d’autres villes locales. Beaucoup ont marché le long de la route de 2,85 milles entre la périphérie de la ville et le cimetière. Photo : Google Maps



Une vidéo filmée depuis un pont presque à mi-chemin entre l’entrée de la ville de Saqqez et le cimetière offre une vue à 360 degrés de la foule.

Nous avons créé un panorama en assemblant des images fixes de la vidéo pour nous donner une image. Cela aide à établir une vue instantanée de la foule de chaque côté du pont alors qu’ils marchent vers la ville. Il montre environ 825 mètres de la route.

À l’aide de cette image, nous pouvons identifier certains marqueurs clés, comme une rangée de pylônes le long d’un creux dans le sol et où la route courbe autour d’un accotement herbeux.

Nous avons ensuite tracé ces marqueurs clés sur la carte fournie par mapchecker.com, un outil qui fournit une estimation de la taille des foules.

Les personnes sur cet instantané sont proches les unes des autres, mais ne se tiennent pas côte à côte. Il y a aussi des lacunes et quelques voitures. À l’aide d’un guide fourni par le site, nous estimons que la foule est debout à 1,7 personnes par mètre carré.

Mapchecker.com estime que la foule visible dans l’instantané est forte de 14 535 personnes.

Image:

La zone jaune foncé montre où la foule était rassemblée dans la vidéo. Photo : mapchecking.com



Comme nous ne pouvons pas voir au-delà de ce qui est capturé dans la vidéo, il est probable que le nombre réel de manifestants soit beaucoup plus élevé.

La manifestation lors des funérailles semble être restée calme, mais les tensions ont augmenté à mesure que la marche revenait dans la ville.

Une vidéo enregistrée mercredi après-midi montre la scène sur la place Mydane Dayk.

De la fumée s’échappe d’un abri de la police qui semble avoir été incendié par des manifestants.

Un autre incendie peut être vu brûler sur la place elle-même, sous les yeux des manifestants.

On ne sait pas exactement ce qui se passe dans cette vidéo car il est difficile de distinguer qui sont les différents groupes. Cependant, le bruit des tirs d’armes peut être entendu au moins une fois, ce qui indique que les forces de sécurité sont présentes.

Un autre clip mis en ligne montre la scène chaotique sur le terrain de Mydane Dayk Square.

Les manifestations du 40e jour ont eu lieu dans tout le pays, notamment dans la capitale Téhéran, Sanandaj, Gorgan et Ispahan.

