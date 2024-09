L’Iran ne déploiera pas de forces au Liban pour aider le Hezbollah – ministère des Affaires étrangères – RT World News

Téhéran n’a pas peur de la guerre mais défend un Moyen-Orient sûr et stable, a déclaré le porte-parole Nasser Kanaani.

L’Iran n’enverra pas de troupes au Liban ou à Gaza pour affronter Israël, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères à Téhéran. Cette déclaration intervient au milieu des attaques intensifiées d’Israël contre le groupe militant Hezbollah basé au Liban et les Houthis au Yémen.

Téhéran ne cherche pas la guerre mais n’en a pas peur et défend un Moyen-Orient sûr et stable, a souligné le ministère.

« Il n’est pas nécessaire d’envoyer des forces supplémentaires ou volontaires de la République islamique d’Iran », » a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, lors d’une conférence de presse hebdomadaire. Le Liban et les combattants dans les territoires palestiniens « avoir la capacité et la force de se défendre contre l’agression », il a ajouté.

Au cours des dernières semaines, Israël a mené de lourdes frappes aériennes contre le Hezbollah au Liban et d’autres groupes militants dans la région, notamment en Syrie, au Yémen et en Irak, faisant craindre que le conflit n’engloutisse tout le Moyen-Orient et n’attire l’Iran et les États-Unis. , le principal allié d’Israël.

« Nous n’avons reçu aucune demande à cet égard de la part d’aucune partie, au contraire, nous sommes informés et sommes sûrs qu’ils n’ont pas besoin de l’aide de nos forces », Kanaani a déclaré aux journalistes.















Il a néanmoins promis qu’Israël « ne restera pas sans réprimande et punition pour les crimes qu’il a commis contre le peuple iranien, le personnel militaire et les forces de résistance. »

Au cours de la seule semaine dernière, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont considérablement intensifié leurs frappes aériennes sur le Liban, tuant plus de 1 000 personnes et en blessant plus de 6 000 selon les autorités sanitaires locales. L’escalade a également déclenché un exode massif des zones les plus touchées par les bombardements israéliens.

L’armée israélienne a également mené une série de frappes contre de hauts commandants du Hezbollah, tuant la plupart d’entre eux, dont le chef du groupe Hassan Nasrallah.

Le président iranien Masoud Pezeshkian s’est rendu lundi au bureau du Hezbollah à Téhéran pour rendre hommage à Nasrallah, selon le site Internet du gouvernement.