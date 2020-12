(Opinion Bloomberg) – Depuis qu’un missile américain a tué le général le plus important d’Iran il y a près d’un an, le régime a juré de se venger, la dernière menace venant juste la semaine dernière. Pourtant, mis à part un barrage de frappes de missiles sur une base irakienne en janvier dernier, causant des lésions cérébrales traumatiques aux soldats américains stationnés là-bas, la réponse de l’Iran a été relativement modérée.

C’est parce que, alors même que l’armée américaine se prépare à tout ce que l’Iran ou ses mandataires pourraient essayer, le régime ne recherche pas une confrontation ouverte avec l’armée la plus puissante du monde. C’est ce que dit le général Frank McKenzie, l’homme en charge du commandement central américain.

«C’est une question très complexe», a déclaré McKenzie dans une interview dimanche avec un petit groupe de journalistes. «À un certain niveau, les Iraniens ne recherchent pas un incident majeur avec les États-Unis, ils ne recherchent pas une guerre.» Dans le même temps, il a reconnu qu’il existe une réelle volonté du régime de venger la mort du général Qassem Soleimani.

Cette dernière partie est compréhensible. Soleimani était un stratège militaire doué, commandant une guerre à plusieurs fronts et une insurrection au Moyen-Orient qui, à son apogée, comprenait des opérations au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban. Ses capacités de leadership ont aidé Soleimani à coordonner cette guerre à plusieurs fronts et à garder les mandataires et les milices disparates sur la même longueur d’onde.

Depuis la disparition de Soleimani, a déclaré McKenzie, les États-Unis ont vu des fissures au sein des milices chiites soutenues par l’Iran en Irak, dont certaines sont plus ouvertes à recevoir les ordres du gouvernement élu irakien plutôt que de son voisin plus menaçant. La mort de Soleimani, a déclaré McKenzie, «a perturbé la capacité de l’Iran à diriger ces unités avec force».

D’une part, cela rend plus probable que des unités non autorisées puissent lancer des attaques non autorisées. D’autre part, la fréquence des attaques des milices soutenues par l’Iran contre les États-Unis et leurs alliés a diminué. «Au cours des derniers mois, ils ont été rares», a déclaré McKenzie.

Tout cela soulève une question pour le président élu Joe Biden. La plupart des membres de son parti ont dénoncé la décision du président Donald Trump de tuer Soleimani en janvier comme une provocation imprudente. Biden lui-même a écrit dans les Affaires étrangères que le meurtre de Soleimani «a enlevé un acteur dangereux mais a également soulevé la perspective d’un cycle de violence sans cesse croissant dans la région». Biden tentera-t-il de désamorcer ce cycle avec l’Iran – et cela fonctionnera-t-il?

Le point de vue de McKenzie est instructif. Les dirigeants iraniens n’ont jamais douté de la «capacité de l’Amérique à répondre» à leurs attaques, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, le régime a mis en doute «notre volonté de répondre». L’attaque de Soleimani a démontré une volonté «qu’ils ne pensaient pas que nous pourrions avoir», a-t-il déclaré.

Les événements qui ont conduit à la disparition de Soleimani démontrent ce point. L’Iran a commencé à intensifier ses attaques contre les alliés américains dans la région au printemps 2019. Son corps de garde révolutionnaire a attaqué des pétroliers. Une flotte de drones a attaqué une raffinerie saoudienne. Dans les semaines qui ont précédé la frappe contre Soleimani, des milices soutenues par l’Iran ont envahi l’ambassade américaine à Bagdad. Pendant tout ce temps, Trump a évité de frapper des cibles iraniennes à l’intérieur de l’Iran, craignant que cela ne conduise à une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Lorsque Trump s’est finalement intensifié en janvier dernier, le résultat n’était pas une nouvelle guerre. Le régime a tiré sur une base irakienne et abattu par erreur un avion de ligne ukrainien. Mais finalement, le rythme de ses attaques contre les forces américaines et leurs alliés dans la région a diminué. La dissuasion a été rétablie.

C’est une leçon précieuse pour Biden alors qu’il se prépare à prendre ses fonctions. Le chef suprême de l’Iran menace maintenant de se venger pendant une transition présidentielle chaotique. Biden devrait préciser que les États-Unis ont à la fois la capacité et la volonté de répondre à tout ce que les Iraniens planifient.

