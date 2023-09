L’Iran n’a aucun regret alors que l’anniversaire de la mort d’un manifestant déclenche des arrestations massives

Le président iranien Ebrahim Raisi n’a exprimé aucun regret sur la façon dont son gouvernement a géré les manifestations généralisées dans le pays l’année dernière, alors même que des informations font état d’arrestations massives dans le pays à l’approche de l’anniversaire des manifestations en réponse à la mort de Mahsa Amini.

« Ceux qui ont perpétré le terrorisme, qui ont tué des individus, qui ont attaqué la police et les forces de sécurité, qui ont causé des dégâts dans le pays, bien sûr, nous n’avons pas eu pitié d’eux », a déclaré Raïssi à Lester Holt de NBC News la semaine dernière. sa première interview avec une agence de presse occidentale depuis la mort controversée d’Amini en garde à vue l’année dernière.

Les commentaires du dirigeant iranien surviennent à l’approche de l’anniversaire des manifestations généralisées qui ont secoué l’Iran pendant environ six mois l’année dernière. NBC News rapporte que les autorités du pays ont déjà commencé à réprimer les militants qui pourraient tenter de relancer le problème. Les autorités iraniennes auraient arrêté au moins une douzaine de militantes des droits des femmes le mois dernier, tandis que Raïssi a averti dans l’interview que ceux qui tenteraient de semer davantage d’instabilité dans le pays paieraient un « prix élevé ».

Selon un rapport de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale publié la semaine dernière, les autorités iraniennes ont également intensifié leurs efforts pour arrêter les dirigeants religieux, apparemment dans le but de réprimer toute éventuelle reprise des manifestations.

« Les arrestations de chefs religieux par l’Iran, en particulier les nouvelles arrestations de dirigeants baha’is, sont extrêmement préoccupantes », avait déclaré à l’époque le commissaire de l’USCIRF, Eric Ueland, dans un communiqué. « L’administration Biden doit mener de nouvelles initiatives de sanctions multilatérales pour tenir les dirigeants iraniens responsables de ces violations méprisables et inexcusables de la liberté religieuse. Elle devrait également soutenir une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à renvoyer l’affaire iranienne devant la Cour pénale internationale.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré à Fox News Digital que l’Iran continue de faire preuve de « mépris pour les droits de l’homme » en « tuant des Iraniens, y compris des enfants, et en arrêtant et en maltraitant d’autres personnes. C’est pourquoi le peuple iranien proteste ».

« Les États-Unis dirigent les efforts multilatéraux visant à soutenir la libre circulation de l’information vers le peuple iranien, à demander des comptes aux auteurs de ces violations des droits de l’homme et à renforcer la condamnation de la violence brutale du régime à l’avant-garde de la communauté internationale. « , a déclaré le porte-parole. « Le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Union européenne et les membres de l’UE se sont joints à nous pour sanctionner des responsables et entités iraniennes pour leur implication dans la répression brutale des manifestations pacifiques par le régime, la violence contre les femmes parrainée par l’État et la censure.

Mais Raïssi a insisté dans son entretien avec NBC News sur le fait que le pays était prêt à écouter les « véritables manifestants », mais a mis en garde contre ce qu’il a qualifié d’efforts menés par l’étranger pour déstabiliser l’Iran.

« Ceux qui entendent abuser du nom de Madame Amini, sous prétexte d’être un agent des étrangers pour créer cette instabilité dans le pays, nous savons ce qui… leur arriverait. Et ils savent que mettre en danger la sécurité des personnes et (la ) la sécurité de la société entraînera un coût important », a déclaré le dirigeant iranien.

Le premier anniversaire de la mort d’Animi en garde à vue, qui a déclenché la plus grande contestation du régime iranien depuis sa fondation en 1979, s’est déroulé ce week-end sans trop de troubles. À la même époque l’année dernière, les manifestants réclamaient les droits des femmes et des changements radicaux dans le leadership et la loi iraniens. Les autorités iraniennes ont mené une répression brutale contre les manifestations, les groupes de défense des droits de l’homme estimant que les forces de sécurité du pays avaient tué plus de 500 personnes et arrêté des dizaines de milliers de manifestants.

Raisi a insisté sur le fait que les forces de sécurité travaillaient pour traiter pacifiquement ce qu’il considérait comme des manifestants légitimes, mais a affirmé que les pays occidentaux avaient contribué à alimenter certaines manifestations visant à attaquer le gouvernement iranien.

« C’était une guerre hybride et une guerre cognitive. C’était une guerre politique. C’était une guerre économique, une guerre médiatique et une guerre psychologique contre la République islamique d’Iran », a déclaré Raisi. « Ils ne se souciaient pas de Madame Amini.

Raïssi a fait écho à un sentiment similaire lors de son discours mardi devant l’Assemblée générale des Nations Unies, affirmant que « l’année dernière a été l’année de la victoire du peuple iranien » sur « certaines nations occidentales et leurs services de renseignement » qui, selon lui, « ont causé un grave préjudice ». erreur » et sous-estimé « le pouvoir du peuple iranien depuis la Révolution islamique est une victoire sous la direction de l’Imam Khomeini ».

« Les ennemis de l’Iran, à travers divers complots continus et incessants, ont cherché à imposer leur volonté à notre peuple », a-t-il déclaré. « Ces politiques ont été vaincues par le peuple iranien. Et le peuple iranien a été victorieux encore et encore. »

Le dirigeant iranien a ensuite affirmé que le peuple du pays avait été confronté à « d’importantes vagues de guerre médiatique et psychologique » contre lui au cours de l’année écoulée, tout en se rassemblant contre les États-Unis, qui, selon lui, « possèdent désormais la plus grande prison pour femmes » au monde, tout en décrivant se présente comme un « défenseur des droits des femmes ».

Les manifestations ont conduit à un mouvement généralisé à travers l’Iran pour que les femmes abandonnent le port du couvre-chef qui est obligatoire en public depuis le début du régime actuel, certaines femmes continuant de bafouer ces règles un an plus tard.

Néanmoins, Raïssi a fait valoir que « la plupart des femmes iraniennes portent aujourd’hui le hijab » et continuent « d’observer les principes islamiques ».

Raïssi a de nouveau accusé les États-Unis et d’autres pays occidentaux d’avoir tenté de « politiser la question », notamment en appelant à imposer davantage de pression sur l’Iran pour qu’il modifie son code vestimentaire.

« Je crois qu’ils ont été vaincus dans ce domaine et qu’ils le seront également à l’avenir », a déclaré Raïssi.

Parallèlement, le porte-parole du NSC a déclaré que les États-Unis continueraient à soutenir les droits des Iraniens.

« Nous continuerons à soutenir les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les Iraniens, et nous continuerons à prendre des mesures pour soutenir le peuple iranien dans ses efforts pour déterminer son propre avenir », a déclaré le porte-parole.