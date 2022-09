L’Iran met en garde les manifestants contre les troubles et organise des contre-manifestations

Vendredi, l’armée iranienne a mis en garde les manifestants antigouvernementaux contre la poursuite des troubles, jurant de faire face aux «complots» des forces ennemies alors que les manifestants, en colère contre la mort récente d’une femme en garde à vue, se sont affrontés avec les forces de sécurité à travers le pays. “Ces actions désespérées font partie de la stratégie perverse de l’ennemi pour affaiblir le régime islamique”, a déclaré l’armée vendredi, a rapporté Reuters. Il a poursuivi en disant que l’armée “affronterait les divers complots des ennemis afin d’assurer la sécurité et la paix des personnes qui sont injustement agressées”.

Vendredi, lors de plusieurs rassemblements organisés par l’État, des manifestants ont appelé à l’exécution des auteurs de violences présumées contre les forces de sécurité. La télévision d’État iranienne a rapporté vendredi que 35 manifestants et policiers avaient été tués depuis le début des manifestations il y a une semaine, a rapporté l’Associated Press.

Les troubles ont été déclenchés par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, une femme kurde qui a été détenue par la « police de la moralité » iranienne alors qu’elle visitait la capitale, Téhéran. Elle aurait été détenue pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes – une accusation que sa famille a démentie lors d’entretiens avec les médias locaux. Un premier rapport de police a affirmé qu’Amini était tombée dans le coma pendant sa garde à vue, mais sa famille et d’autres militants ont déclaré qu’elle semblait avoir été battue.

Au fur et à mesure que les manifestations se propageaient, Amini est devenu un symbole pour de nombreux Iraniens aux prises avec la pauvreté, le chômage, la répression politique et les indignités quotidiennes dans un pays dirigé par des religieux conservateurs.

Le gouvernement iranien a étranglé les services Internet et cellulaires et bloqué WhatsApp et Instagram. Mais des images et des séquences de scènes extraordinaires – telles que des femmes qui retirent leur voile avec défi, brûlent des foulards et se coupent les cheveux – ont émergé sur les réseaux sociaux, captivant le public en Iran et à l’étranger.

D’autres vidéos montraient des hommes et des femmes manifestant ensemble, scandant « pain, travail et liberté ! Certaines images brûlées du chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, criant “Mort au dictateur !”

“Ce qui ressort particulièrement, c’est la façon dont il est dirigé par des femmes et des jeunes, en particulier par la génération Z iranienne”, a déclaré Holly Dagres, analyste iranienne et membre non résidente du groupe de réflexion Atlantic Council basé à Washington. “Ils ont les mêmes besoins et désirs que les jeunes partout dans le monde, la liberté de s’exprimer et d’être eux-mêmes, et ont peu en commun avec les dirigeants gériatriques de la République islamique.”

Le département du Trésor a publié vendredi de nouvelles directives indiquant qu’il élargirait l’accès à Internet et les technologies de partage du cloud en Iran, dont certaines sont soumises à des sanctions américaines.

Cette décision vise à “faire progresser la liberté d’Internet et la libre circulation de l’information pour le peuple iranien, afin de lui fournir un meilleur accès aux communications numériques pour contrer la censure du gouvernement iranien”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un tweet.

« L’escalade de la répression nécessite une réponse internationale coordonnée, à la fois pour faire pression sur l’Iran pour qu’il s’abstienne de recourir à une force excessive et pour explorer des voies de responsabilisation », a déclaré Tara Sepehri Far, chercheuse sur l’Iran à Human Rights Watch, basée à New York.

Des groupes de défense des droits affirment avoir documenté des centaines d’arrestations et de blessures, ainsi que des violences infligées par les autorités aux femmes détenues. Le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, a déclaré qu’au moins 11 journalistes iraniens avaient été arrêtés, dont l’un des premiers à avoir rendu compte de l’hospitalisation d’Amini.

Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré cette semaine aux Nations unies à New York que sa mort devait faire l’objet d’une enquête « résolue », a rapporté l’AP. Lors d’une conférence de presse en marge de l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies, Raisi a déclaré avoir contacté la famille d’Amini.