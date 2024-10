L’Iran met en garde les États-Unis contre une frappe israélienne — RT World News

Ceux qui ont connaissance de ces plans seront tenus responsables d’une attaque potentielle, a déclaré Téhéran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti qu’il considérerait les États-Unis comme complices si Israël mettait à exécution sa menace de mener une frappe majeure contre la République islamique.

Vendredi, des journalistes ont demandé au président américain Joe Biden s’il avait un « bien comprendre » de ce que pourrait faire le plus proche allié de Washington au Moyen-Orient en représailles au barrage de missiles iranien du 1er octobre, et si Israël « répondra réellement à l’Iran. » Biden a répondu en disant « Oui et oui » mais a refusé de fournir plus de détails.

Araghchi s’est adressé à X samedi pour souligner que « Toute personne connaissant ou comprenant « comment et quand Israël allait attaquer l’Iran » et/ou fournissant les moyens et le soutien à une telle folie devrait logiquement être tenue responsable de toute causalité possible.

Le ministre des Affaires étrangères n’a pas mentionné directement Washington dans son message, mais son message comprenait un lien vers un article de Reuters sur Biden confirmant qu’il était au courant des plans israéliens visant à cibler l’Iran.

CNN a rapporté samedi, citant trois sources bien informées, que les États-Unis avaient ouvert une enquête après la fuite en ligne de rapports hautement classifiés des services de renseignement sur les préparatifs d'Israël en vue d'éventuelles frappes contre l'Iran.















Deux documents ont été publiés sur Telegram vendredi. L’un d’eux, apparemment préparé par l’Agence nationale de renseignement géospatial du Pentagone, a déclaré l’armée israélienne « Nous avons poursuivi les préparatifs clés en matière de munitions et les activités secrètes des drones le 16 octobre, presque certainement en vue d’une frappe contre l’Iran. »

Le deuxième dossier contenait un compte rendu détaillé d’un « exercice d’emploi à grande échelle » menée par l’armée de l’air israélienne les 15 et 16 octobre.

Le 1er octobre, l’Iran a lancé près de 200 missiles balistiques sur Israël, le qualifiant de réponse aux meurtres des dirigeants du Hamas et du Hezbollah et d’un général du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) le mois dernier.

Depuis lors, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a menacé de livrer un « mortel, précis et surprenant » des représailles, tandis que certains responsables israéliens ont appelé à des frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes, y compris les installations nucléaires.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que le pays prendrait la décision « décisions finales » concernant des représailles « basé sur notre intérêt national. »