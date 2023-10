La réticence de Washington à changer de cap pourrait conduire à une escalade à l’échelle régionale, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian. Les États-Unis pourraient faire face à des conséquences désastreuses au Moyen-Orient s’ils continuent à soutenir Israël, a averti le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian. Ses commentaires interviennent dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe armé palestinien Hamas, et à la suite des frappes américaines sur des sites militaires de la région prétendument utilisés par les forces de Téhéran. Washington « conseille aux autres de faire preuve de retenue, mais il s’est totalement rangé du côté d’Israël » a déclaré vendredi le ministre dans une interview accordée à Bloomberg TV.

Si les États-Unis continuent ce qu’ils ont fait jusqu’à présent, de nouveaux fronts s’ouvriront contre eux.

Amir-Abdollahian a également averti que l’effusion de sang continue à Gaza « Cela rendra la situation hors de contrôle dans la région. »

« La partie américaine devrait décider : veut-elle vraiment intensifier la guerre ? » Il a demandé. Le ministre des Affaires étrangères a ensuite nié que l’Iran ait donné l’ordre à des groupes militants en Irak et en Syrie d’attaquer les États-Unis, insistant sur le fait qu’ils agissaient de leur propre chef. “Ils ne reçoivent aucun ordre de notre part, aucune instruction” il a dit. En savoir plus

Jeudi, le Pentagone a annoncé avoir lancé des frappes aériennes sur deux installations dans l’est de la Syrie qui seraient utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), une branche d’élite de l’armée de Téhéran, et des groupes affiliés. Plus tard, le président américain Joe Biden a déclaré que le raid était une réponse aux attaques récurrentes contre les forces américaines dans la région. Commentant le conflit Hamas-Israël, Amir-Abdollahian a averti que Jérusalem-Ouest subirait des conséquences si elle lançait une invasion terrestre de Gaza.

« L’ouverture de nouveaux fronts sera inévitable et cela mettra Israël dans une nouvelle situation qui lui fera regretter ses actions. » dit-il, ajoutant que « Tout est possible et tous les fronts peuvent être ouverts. »

Vendredi, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’elles « expansion des opérations au sol » dans l’enclave palestinienne, qui est déjà sous le choc des attaques aériennes et de missiles incessantes. Cette déclaration intervient alors que plusieurs médias rapportent que les États-Unis craignent qu’une attaque terrestre israélienne à grande échelle sur Gaza n’entraîne le Hezbollah, un groupe militaire islamiste basé au Liban et ayant des liens étroits avec l’Iran, dans le conflit.

