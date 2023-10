L’Iran met en garde Israël contre une escalade régionale si une offensive terrestre à Gaza était lancée | Conflit israélo-palestinien Actualités

Téhéran, Iran – L’Iran a mis en garde Israël contre une escalade régionale si l’armée israélienne entrait dans Gaza pour une invasion terrestre alors que la guerre avec le Hamas entre dans sa deuxième semaine.

« Si les mesures visant à arrêter immédiatement les attaques israéliennes qui tuent des enfants dans la bande de Gaza aboutissent à une impasse, il est fort probable que de nombreux autres fronts s’ouvriront. Cette option n’est pas exclue et devient de plus en plus probable », a déclaré dimanche à Al Jazeera le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian.

« Si l’entité sioniste [Israel] décide d’entrer dans Gaza, les dirigeants de la résistance en feront un cimetière pour les soldats de l’occupation », a-t-il ajouté.

Depuis que le groupe armé palestinien Hamas a lancé une attaque sans précédent sur le territoire israélien le 7 octobre, les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 2 670 personnes – dont un quart d’enfants – et blessé près de 10 000 autres à Gaza, où se déroule une crise humanitaire catastrophique.

Les Nations Unies estiment qu’un million de personnes – près de la moitié de la population de Gaza – ont été forcées de quitter leurs foyers, alors que l’armée israélienne se prépare à une invasion terrestre attendue.

Au moins 1.400 personnes, dont 289 soldats et quelques ressortissants étrangers, ont été tuées du côté israélien, ont indiqué dimanche des responsables.

Téhéran a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait été directement impliqué dans l’attaque du Hamas contre Israël le week-end dernier.

Amir-Abdollahian a rencontré samedi le chef du Hamas Ismail Haniyeh au Qatar, où ils ont discuté de la crise à Gaza « et sont convenus de poursuivre la coopération », a déclaré le Hamas dans un communiqué.

Samedi également, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que toutes les nations islamiques avaient le devoir de venir en aide aux Palestiniens.

Avec la grâce de Dieu, ce mouvement qui a commencé en #Palestine progressera et aboutira à une victoire complète des Palestiniens. Imam Khamenei

14 octobre 2023 pic.twitter.com/euuXmBfV7G – Médias Khamenei (@Khamenei_m) 14 octobre 2023

L’Iran s’est également engagé dans une offensive diplomatique pour tenter de mettre un terme aux attaques israéliennes sur Gaza.

Amir-Abdollahian s’est également rendu en Irak, au Liban et en Syrie, où il a rencontré le président Bachar al-Assad après qu’Israël a bombardé les aéroports d’Alep et de Damas.

Plus tôt dimanche, le ministre iranien a rencontré l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à Doha.

« Si les attaques du régime sioniste contre les civils et la population sans défense de Gaza persistent, personne ne peut garantir que la situation sera sous contrôle et que l’ampleur des combats ne s’étendra pas », a-t-il déclaré à l’émir du Qatar, qui a également tenu auparavant une conversation téléphonique avec le président iranien Ebrahim Raisi.

Amir-Abdollahian a réitéré l’appel de Téhéran à une réunion urgente des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) sur Gaza.

L’Arabie saoudite, puissance régionale, aurait suspendu ses négociations de normalisation avec Israël, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane s’étant entretenu jeudi avec le président iranien sur la guerre entre Israël et le Hamas – leur premier appel téléphonique depuis le rétablissement des relations diplomatiques.

Pendant ce temps, Israël se prépare également à la possibilité que la guerre s’étende sur plusieurs fronts. Il a déclaré avoir bombardé les aéroports syriens pour stopper les efforts potentiels de mobilisation iranienne dans ce pays.

Dimanche, Israël a déclaré sa frontière avec le Liban zone militaire fermée alors que les affrontements avec le Hezbollah se poursuivent.

Samedi, le site d’information américain Axios a rapporté que l’Iran avait averti Israël, par l’intermédiaire de l’ONU, qu’il ne voulait pas que le conflit à Gaza s’intensifie, mais qu’il devrait réagir si les frappes israéliennes se poursuivaient.

L’Iran n’a pas officiellement commenté le rapport Axios.

Les médias iraniens ont largement couvert les développements récents, notamment les pertes subies par Israël depuis les attaques du Hamas la semaine dernière.

Au cours des premiers jours de la guerre, plusieurs journaux iraniens ont utilisé en couverture une image de Palestiniens debout au sommet d’un char israélien capturé et agitant le drapeau palestinien.

« Blessure mortelle », titrait « Iran », le journal officiel du gouvernement, qui dans sa tribune affirmait que les scènes créées par le Hamas dans les territoires occupés « semblaient apocalyptiques » et montraient « des sionistes lâches en fuite ».

Kayhan, le journal ultraconservateur dont le rédacteur en chef est directement nommé par l’Ayatollah Khamenei, a déclaré que quatre « catastrophes » attendraient Israël s’il décidait de lancer une attaque terrestre sur Gaza : subir de lourdes pertes en raison de la complexité de la guerre urbaine ; risquer la vie de dizaines d’Israéliens faits prisonniers par le Hamas ; faire face à une pression croissante de la communauté internationale ; et un « isolement régional » croissant à mesure que les espoirs de normalisation s’estompent.

Khorasan, un autre journal conservateur, a titré plus tôt cette semaine « L’humiliation sans précédent du « cheval perdant » » comme titre principal – une référence aux commentaires faits par Khamenei, qui a averti que tout pays qui déciderait de normaliser ses relations avec Israël s’engagerait dans un « pari perdu ».

« Comme le disent les Européens, ils parient sur le cheval perdant », avait déclaré Khamenei.

Mais la mise en avant de l’ampleur du coup frappé à l’intérieur du territoire israélien et de la manière dont le pays a riposté en ciblant les civils à Gaza ne s’est pas limitée aux seuls journaux conservateurs. Des médias plus modérés et réformateurs ont également soulevé des questions similaires dans leur couverture du conflit.

« Le samedi noir d’Israël » titrait le journal réformateur Shargh, tandis qu’Etemad détaillait comment le Hamas avait « attaqué le cœur de la Palestine occupée ».

Etemad a également souligné les 2,2 millions de Gazaouis en danger et l’ordre « impossible » donné par Israël à plus d’un million de personnes de fuir le nord de Gaza, car Israël leur a coupé l’eau, l’électricité et Internet. Le journal a également condamné l’utilisation illégale par Israël de phosphore blanc sur les civils à Gaza et au Liban.

« La situation politique en Israël se retourne rapidement contre [Israeli PM] Benjamin Netanyahu et la coalition au pouvoir qui devait frapper le régime sioniste ont pris aux forces de la résistance », écrit-il.