L’Iran met en garde Israël contre un « tremblement de terre » régional

Il est encore possible d’empêcher le conflit israélo-palestinien de déborder, estime Téhéran

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a exhorté Israël à mettre fin à ses frappes aériennes sur Gaza, avertissant que le conflit avec le Hamas pourrait s’étendre à toute la région si Israël envoyait des forces terrestres dans l’enclave et que le groupe militant libanais Hezbollah entre dans la mêlée.

« Je connais les scénarios mis en place par le Hezbollah » Amir-Abdollahian a déclaré samedi lors d’un point de presse avec des journalistes à Beyrouth. « Toute mesure prise par la résistance provoquerait un énorme séisme pour Israël. »

Selon deux sources diplomatiques citées par Axios, l’Iran tente d’empêcher la guerre de s’étendre et cherche à aider les civils israéliens otages détenus à Gaza – mais si l’opération militaire se poursuit et qu’Israël lance une offensive terrestre, l’Iran devra répondre.

« Il existe encore une opportunité politique d’empêcher une crise généralisée dans la région. » le ministre l’a noté, mais « Peut-être que dans les prochaines heures, il sera trop tard. »

Cette semaine, le plus haut diplomate iranien s’est rendu en Irak, en Syrie et au Liban, où il a rencontré le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ainsi que de hauts responsables libanais, pour discuter de la situation. « résultat potentiel » et le « les positions qui doivent être prises » à la lumière de la guerre.

Lors d’une réunion avec le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, Amir-Abdollahian a accusé Israël de « crimes de guerre » contre la population de Gaza et a réitéré son avertissement selon lequel si Israël ne s’arrête pas, « Toute possibilité est envisageable. » Bou Habib a soutenu son homologue, affirmant que le Liban « n’a jamais voulu ni cherché la guerre » et avertissant qu’une nouvelle escalade”va enflammer la région et menacer la sécurité et la paix qui y règnent ».

« Nous sommes solidaires de nos frères palestiniens et appelons à la fin du siège et à l’acheminement de l’aide à Gaza », » a souligné Bou Habib.

Les combattants du Hezbollah sont en état d’alerte le long de la frontière libanaise et échangent des tirs sporadiques avec Israël depuis l’incursion du Hamas de samedi dernier qui a fait au moins 1 300 morts parmi les civils et soldats israéliens.

Le groupe soutenu par l’Iran est considéré comme une menace majeure pour Israël, car il possède quelque 150 000 roquettes et missiles, y compris des missiles à guidage de précision pouvant atteindre n’importe où en Israël, ainsi que des milliers de combattants aguerris et divers types de drones militaires.

Le plus haut diplomate iranien a également rencontré samedi soir un haut dirigeant politique du Hamas, Ismail Haniyeh, au Qatar, mais les détails de la réunion n’ont pas encore été divulgués.