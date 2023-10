L’Iran met en garde Israël contre un « énorme tremblement de terre » et laisse entendre que le Hezbollah est prêt à se joindre au combat

De hauts responsables iraniens ont averti samedi que le groupe militant Hezbollah était sur le point de se joindre à la lutte contre Israël, jurant qu’un « énorme tremblement de terre » résulterait de l’union de ses forces avec le Hamas pour ouvrir une guerre sur deux fronts.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré aux journalistes qu’il avait rencontré les dirigeants du Hezbollah et qu’il avait été informé de la volonté du groupe de lutter contre Israël si nécessaire. Il a exhorté Israël à cesser immédiatement ses opérations militaires à Gaza.

« Je suis au courant des scénarios mis en place par le Hezbollah », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, selon les médias anglophones qui ont relaté ses propos. « Toute mesure prise par la résistance provoquera un énorme tremblement de terre dans l’entité sioniste. »

« Je veux avertir les criminels de guerre et ceux qui soutiennent cette entité avant qu’il ne soit trop tard pour mettre fin aux crimes contre les civils à Gaza, car il pourrait être trop tard dans quelques heures », a-t-il déclaré.

Ces avertissements surviennent alors qu’Israël intensifie ses frappes militaires à Gaza, où se trouve le groupe militant Hamas, qui a lancé le 7 octobre une attaque terroriste massive qui a tué plus de 1 300 Israéliens et au moins 27 Américains. Environ 150 personnes ont également été prises en otage par le groupe, dont des citoyens américains.

Le Hamas a surpris la plupart des analystes militaires et de politique étrangère par l’ampleur et la précision de son attaque surprise bien coordonnée le week-end dernier. Mais la force du groupe en tant que force combattante légitime n’est rien en comparaison avec le Hezbollah.

« Le scénario cauchemardesque israélien est que le premier coup de poing vienne de Gaza, puis que l’uppercut vienne du Hezbollah au Liban, qui est beaucoup plus puissant par ordre de grandeur », Michael Doran, chercheur principal et directeur du Centre pour la paix et la sécurité au Liban. Moyen-Orient à l’Hudson Institute, a déclaré au Washington Times plus tôt cette semaine.

S’il se joignait au combat, le Hezbollah disposerait de capacités considérables. Le groupe se vante de compter plus de 100 000 combattants entraînés, même si la plupart des estimations extérieures situent le nombre réel entre 25 000 et 50 000. Le Hezbollah reçoit un financement et un soutien matériel importants de l’Iran, tout comme le Hamas, mais la plupart des analystes affirment que ses combattants sont mieux entraînés, disposent d’armes plus efficaces et de bien plus de roquettes, et sont plus éprouvés en tant que force de combat terrestre majeure.

Des milliers de militants du Hezbollah, par exemple, ont passé des années à combattre sur le terrain pendant la guerre civile syrienne, entre autres expériences sur le champ de bataille.

Jusqu’à présent, le Hezbollah n’a pas indiqué qu’il engagerait pleinement le gros de ses forces et ouvrirait un deuxième front contre Israël au nord. Mais les affrontements entre le Hezbollah et Israël restent monnaie courante.

Samedi, l’armée israélienne a frappé des positions du Hezbollah après que le groupe a revendiqué la responsabilité d’une attaque au mortier visant des postes militaires israéliens près de la frontière libanaise, a rapporté le Times of Israel. Le média a également déclaré que les troupes israéliennes avaient tué trois terroristes qui tentaient d’entrer en Israël depuis le Liban samedi matin.

Pour sa part, l’Iran semble lancer un effort concerté pour rallier d’autres nations et groupes musulmans, dont vraisemblablement le Hezbollah, dans une guerre à grande échelle sur plusieurs fronts contre Israël.

« Tous (les pays) du monde musulman ont le devoir de soutenir la Palestine », a déclaré samedi le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, selon les médias contrôlés par l’État iranien.

L’administration Biden a averti l’Iran, le Hezbollah et tous les autres acteurs de rester en dehors du conflit.

« Pour n’importe quel pays, pour n’importe quel groupe ou quiconque envisage de profiter de cette atrocité pour tenter d’élargir le conflit ou de faire couler davantage de sang, nous n’avons qu’un seul mot : ne le faites pas », a déclaré vendredi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. une visite à Israël. « Le monde nous regarde, nous aussi, et nous n’allons nulle part. »