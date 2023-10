L’Iran met en garde contre une frappe israélienne alors que le Hamas publie la première vidéo d’un otage présumé détenu à Gaza

Dans une vidéo diffusée lundi, on voit une jeune femme en train de panser une blessure au bras, puis de s’exprimer directement devant la caméra. «J’ai 21 ans et je viens de Shoham», dit la femme dans le clip d’une minute. Elle se trouve actuellement à Gaza et y a été soignée dans un hôpital. «S’il vous plaît, faites-moi sortir d’ici le plus vite possible», dit-elle.

On ne sait pas exactement où, quand et dans quelles circonstances la vidéo a été réalisée. Selon les médias, la femme est une Israélienne qui possède également la nationalité française.

Porte-parole de l’armée israélienne : la visite de Biden aurait une « importance stratégique »

La femme a été portée disparue après le massacre perpétré par des terroristes du Hamas dans le sud d’Israël, selon les informations.

Un porte-parole de la branche militaire du Hamas avait précédemment déclaré qu’entre 200 et 250 personnes auraient été enlevées dans la bande de Gaza.

Selon la vidéo, le Hamas s’est engagé à procéder à un échange de prisonniers.

Plus tôt lundi, le plus haut diplomate et président iranien, Ebrahim Raisi, avait déclaré que le temps était compté pour parvenir à une solution politique et avait mis en garde contre l’expansion de la guerre entre Israël et le Hamas sur d’autres fronts.

Amir-Abdollahian a déclaré que « les dirigeants de la résistance » ne permettront pas à Israël « de faire ce qu’il veut à Gaza ».

« Si nous ne défendons pas Gaza aujourd’hui, demain nous devrons nous défendre contre ces bombes (au phosphore) dans l’hôpital pour enfants de notre propre pays », a-t-il déclaré.

Des Palestiniens attendent lundi de pouvoir passer la frontière égyptienne au poste frontière de Rafah, dans la bande de Gaza. Photo : AP

Ces remarques interviennent alors qu’Israël se prépare à une invasion terrestre dans la bande de Gaza, où les craintes pour les Palestiniens piégés dans l’enclave lourdement bombardée se sont accrues depuis qu’Israël a lancé sa campagne aérienne.

Des camions chargés d’aide sont restés au ralenti lundi à la frontière égyptienne avec Gaza, interdits d’entrée, alors que les habitants et les groupes humanitaires réclamaient de l’eau, de la nourriture et du carburant pour les générateurs mourants, affirmant que le petit territoire palestinien était sur le point de s’effondrer complètement.

Les hôpitaux étaient sur le point de perdre l’électricité, menaçant la vie de milliers de patients. Israël a maintenu ses frappes aériennes sur Gaza alors qu’une invasion terrestre se profilait, tandis que les militants du Hamas maintenaient un barrage d’attaques à la roquette – et les tensions montaient près de la frontière israélo-libanaise.

Plus d’une semaine après qu’Israël ait coupé l’entrée de tout approvisionnement, tous les regards étaient tournés vers le terminal de Rafah, la seule connexion de Gaza avec l’Egypte. Les médiateurs essayaient de parvenir à un cessez-le-feu qui permettrait l’arrivée de l’aide et la libération des étrangers pris au piège. Les frappes aériennes israéliennes ont forcé la fermeture du terminal la semaine dernière, et les médias locaux ont rapporté qu’Israël avait de nouveau frappé le terminal lundi.

Le Sud global, sympathique aux Palestiniens, s’aligne sur la Chine alors que les États-Unis soutiennent Israël

Israël a évacué les villes proches de sa frontière nord avec le Liban, où l’armée a échangé des tirs à plusieurs reprises avec le groupe Hezbollah soutenu par l’Iran.

S’adressant à la Knesset israélienne, le Premier ministre israélien Netanyahu a mis en garde l’Iran et le Hezbollah : « Ne nous testez pas dans le nord. Ne commettez pas l’erreur du passé. Aujourd’hui, le prix que vous paierez sera bien plus lourd », en référence à la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, qui opère depuis le Liban.

Peu de temps après son discours, la salle de la Knesset a été évacuée alors que les roquettes se dirigeaient vers Jérusalem. Des sirènes à Tel Aviv avertissant de l’arrivée de roquettes ont incité les responsables américains et israéliens à se réfugier dans un bunker, ont indiqué des responsables.

Les soldats israéliens se préparent lundi à patrouiller le long d’une route proche de la frontière entre Israël et le Liban. Photo : AP

L’armée israélienne affirme qu’elle tente d’évacuer les civils pour leur sécurité avant une campagne majeure contre le Hamas dans le nord de Gaza, où, selon elle, les militants disposent de vastes réseaux de tunnels et de lance-roquettes. Une grande partie de l’infrastructure militaire du Hamas se trouve dans des zones résidentielles.

Ceux qui fuyaient le nord de Gaza étaient toujours confrontés à des frappes aériennes dans le sud. Lundi avant l’aube, une frappe dans la ville de Rafah a détruit un bâtiment abritant trois familles évacuées de la ville de Gaza. Au moins 12 personnes ont été tuées et neuf autres sont restées ensevelies sous les décombres, ont indiqué les survivants des familles. La frappe a réduit la maison à un vaste cratère recouvert de décombres.

Les hôpitaux devraient manquer de carburant pour leurs générateurs dans les prochaines 24 heures, ce qui signifie que les équipements vitaux comme les incubateurs et les ventilateurs cesseront de fonctionner, a indiqué l’ONU. La vie de milliers de patients est en danger, selon l’ONU.

Plus de 400 000 personnes déplacées dans le sud se sont rassemblées dans les écoles et autres installations de l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens, l’UNRWA. Mais l’agence ne peut pas leur fournir de fournitures. L’UNRWA a déclaré qu’elle ne disposait que d’un litre d’eau par jour pour chacun des membres de son personnel bloqués sur le territoire.

« Gaza manque d’eau et Gaza manque de vie », a déclaré le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, appelant à la levée du siège. « Nous en avons besoin maintenant. »

Netanyahu met en garde l’Iran et le Hezbollah alors que l’aide à la frontière entre Gaza et l’Égypte met à rude épreuve les hôpitaux

Le groupe d’aide médicale Médecins Sans Frontières a déclaré qu’une grande partie de son personnel avait décidé de rester dans le nord pour soigner les blessés. Ils n’avaient plus d’analgésiques et le personnel a signalé « des blessés hurlant de douleur », selon le communiqué.

Israël a déclaré que le siège ne serait pas levé tant que le Hamas n’aurait pas libéré tous les captifs. Le ministère de l’Eau du pays a déclaré que l’eau avait été rétablie à un « point spécifique » de Gaza, à l’extérieur de la ville méridionale de Khan Younis, mais les travailleurs humanitaires à Gaza ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore vu de preuve du retour de l’eau.

Du côté de Gaza du terminal de Rafah, des foules de Palestiniens ayant la double nationalité attendaient anxieusement, assis sur des valises ou accroupis sur le sol, certains réconfortant des nourrissons en pleurs.

Reportage supplémentaire d’Associated Press, Agence France-Presse