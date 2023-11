L’Iran met en garde contre une « expansion inévitable » de la guerre entre Israël et Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Une expansion de la portée de la guerre à Gaza est « inévitable » en raison de l’agression accrue d’Israël, selon le ministre iranien des Affaires étrangères.

Hossein Amirabdollahian a fait cette déclaration lors d’une conversation téléphonique avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a rapporté vendredi la télévision iranienne Press TV.

« En raison de l’intensité croissante de la guerre contre les résidents civils de Gaza, l’expansion de la portée de la guerre est devenue inévitable », a déclaré Amirabdollahian.

On ne sait pas exactement ce qu’il entendait par « expansion inévitable » du conflit.

Par ailleurs, Amirabdollahian a déclaré jeudi sur son compte X : « Le temps presse pour que les crimes de Tel Aviv se poursuivent. »

« Le seul avantage de Netanyahu est qu’il a ébranlé davantage les fondements du faux régime israélien et qu’il a montré le visage criminel, violent et agressif du régime sioniste dans le massacre des femmes et des enfants à Gaza », a-t-il ajouté.

Les tensions régionales et les affrontements transfrontaliers se sont intensifiés depuis que le Hamas, le groupe soutenu par l’Iran qui dirige Gaza, a attaqué Israël le 7 octobre, déclenchant la guerre israélienne contre l’enclave.

Israël et le groupe armé libanais Hezbollah, allié du Hamas, ont échangé leurs attaques. Plus de 60 combattants du Hezbollah et 10 civils ont été tués, selon les responsables de la sécurité libanaise. Les violences ont également tué au moins sept soldats israéliens et un civil.

Les troupes américaines et de la coalition ont été attaquées au moins 40 fois en Irak et en Syrie par les forces soutenues par l’Iran alors que les tensions montent à cause des bombardements israéliens. Quarante-cinq soldats américains ont été blessés.

Le Yémen aligné sur l’Iran Houthis Le mouvement a également lancé des attaques répétées de missiles et de drones contre Israël depuis le 7 octobre, qui ont tous été soit abattus, soit échoués.

Dans une démarche considérée comme une démonstration de force face à ses rivaux régionaux, et en particulier à l’Iran, les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu’ils avaient déployé un sous-marin à capacité nucléaire au Moyen-Orient.