L’Iran met en garde contre une action « préventive » contre Israël au milieu de la guerre à Gaza | Nouvelles de Gaza

L’Iran a mis en garde contre une possible action « préventive » contre Israël « dans les heures à venir », alors qu’Israël se prépare à une offensive terrestre sur la bande de Gaza.

Le groupe libanais Hezbollah, soutenu par l’Iran, et Israël échangent des tirs depuis des jours à travers la frontière libano-israélienne, augmentant encore les tensions alors qu’Israël bombarde la bande de Gaza au sud à la suite d’une attaque sans précédent du groupe armé palestinien Hamas en Israël la semaine dernière.

« Toutes les options et tous les scénarios possibles sont là pour le Hezbollah… Naturellement, les dirigeants de la résistance ne permettront pas au régime sioniste d’agir à Gaza, et lorsqu’il se sentira rassuré sur Gaza, ils passeront à d’autres zones de résistance dans la région », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amirabdollahian a déclaré lundi soir dans une émission en direct à la télévision d’État, faisant référence à sa rencontre avec le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, la veille.

« Par conséquent, toute mesure préventive est imaginable dans les heures à venir. »

Amirabdollahian a également déclaré que « les dirigeants de la résistance » ne permettront pas à Israël « de faire ce qu’il veut à Gaza ».

« Si nous ne défendons pas Gaza aujourd’hui, demain nous devrons nous défendre contre ces [phosphorus] des bombes dans l’hôpital pour enfants de notre propre pays », a-t-il ajouté, faisant référence aux allégations de groupes de défense des droits de l’homme selon lesquelles Israël aurait utilisé des bombes au phosphore lors de ses bombardements aériens sur Gaza. Israël a nié cette allégation.

Dans un reportage depuis le sud du Liban, Zeina Khodr d’Al Jazeera a déclaré qu’Amirabdollahian était considéré « comme le plus fort à ce jour ».

« Le Hezbollah est engagé aux côtés d’Israël le long de la frontière depuis plus d’une semaine maintenant. Mais cet échange de tirs transfrontalier a été largement limité dans sa portée et limité aux zones frontalières et aux cibles militaires », a-t-elle déclaré, ajoutant toutefois que les tensions montaient.

« Les gens s’inquiètent et se préparent à la possibilité que ce conflit, désormais confiné au sud du pays, s’étende ailleurs. »

S’adressant à Al Jazeera dimanche, Amirabdollahian avait également mis en garde Israël contre une escalade régionale si ses forces entraient dans Gaza pour une offensive terrestre.

« Si les mesures visant à arrêter immédiatement les attaques israéliennes qui tuent des enfants dans la bande de Gaza aboutissent à une impasse, il est fort probable que de nombreux autres fronts s’ouvriront. Cette option n’est pas exclue et devient de plus en plus probable », a déclaré Amir-Abdollahian.

Israël a déclaré la guerre au Hamas, le groupe qui dirige la bande de Gaza, après que des vagues de ses combattants ont franchi la frontière fortement militarisée entre Gaza et Israël le 7 octobre et tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, selon les autorités israéliennes.

Israël a répondu en frappant la bande de Gaza avec des attaques aériennes et d’artillerie incessantes qui ont rasé des quartiers et tué au moins 2 750 personnes à Gaza, pour la plupart des civils, selon des responsables palestiniens.

L’Iran a célébré l’attaque du Hamas mais a insisté sur le fait qu’il n’y était pas impliqué.

Les remarques de lundi interviennent alors qu’Israël se prépare à une invasion terrestre dans la bande de Gaza, où les craintes pour les Palestiniens piégés dans l’enclave lourdement bombardée se sont accrues depuis qu’Israël a lancé sa campagne aérienne.