L’Iran met en garde contre le fait de parier sur Israël, le « cheval perdant » — RT World News

Téhéran a appelé le monde arabe à éviter de normaliser ses relations avec le « régime sioniste »

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a mis en garde le monde arabe contre une normalisation des relations avec Israël, prédisant que l’État juif finirait par le faire. « être éradiqué ».

« La position définitive de la République islamique est que les gouvernements qui font le pari de la normalisation avec le régime sioniste perdront », Khamenei a déclaré mardi, selon les médias officiels iraniens.

« Comme disent les Européens, ils parient sur un cheval perdant. » poursuivit l’Ayatollah, qualifiant Israël de « cancer » ça va « Si Dieu le veut, soyez éradiqué par les mains du peuple palestinien et des forces de résistance dans toute la région. »

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré la semaine dernière aux journalistes qu’un « cadre de base » est en place pour un accord de paix négocié par les États-Unis entre l’Arabie saoudite et Israël. Un tel accord s’appuierait sur les « Accords d’Abraham » de l’ancien président américain Donald Trump, qui ont vu Bahreïn, le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis accepter d’établir des relations diplomatiques et économiques avec Israël.















L’Iran et l’Arabie saoudite sont les plus grands rivaux géopolitiques au Moyen-Orient, et un accord de normalisation entre Riyad et Jérusalem-Ouest constituerait un coup stratégique majeur pour Téhéran.

Avant l’annonce de Kirby, l’Arabie saoudite s’était apparemment éloignée de l’influence américaine, Riyad travaillant apparemment sur un accord pour vendre du pétrole à la Chine en yuans et signant un accord de normalisation avec l’Iran négocié par Pékin en mars. L’Arabie saoudite et l’Iran ont également reçu en août des invitations à rejoindre le groupe des économies émergentes des BRICS, un bloc informel dirigé par la Russie et la Chine.

S’exprimant dimanche lors d’une conférence d’érudits islamiques, le président iranien Ebrahim Raïssi a dénoncé l’idée d’un rapprochement entre Israël et le monde musulman.

« La normalisation des relations avec le régime sioniste est une démarche réactionnaire et régressive de la part de tout gouvernement du monde islamique. » il a dit. «La seule option pour tous les combattants des territoires occupés et du monde islamique est de résister et de s’opposer aux ennemis. » a-t-il poursuivi, ajoutant que l’Iran continue de soutenir le « libération » de Jérusalem de l’occupation israélienne.

« Tandis que le régime terroriste de Khamenei sème la destruction et le carnage, Israël fait progresser le progrès et la paix. » » a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans une réponse vidéo à Khamenei. « Tout comme l’Iran ne nous a pas empêché de conclure les accords d’Abraham, l’Iran ne nous empêchera pas non plus d’élargir davantage le cercle de la paix pour le bien des citoyens d’Israël, des peuples de la région et de l’humanité dans son ensemble. »